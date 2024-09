Un aviateur français double champion du monde de voltige aérienne

32e championnat du monde de voltige aérienne

Du 15 au 24 août s’est tenu à Zamosc, en Pologne, le 32e championnat du monde de voltige aérienne ou 37 pilotes issus de 14 pays différents se sont affrontés. Pour obtenir le titre de champion du monde, les pilotes ont dû réaliser quatre programmes de vol. D’abord un programme « connu » répété tout au long de l'année, puis trois autres, « inconnus », avec seulement 24 à 48 heures pour les mémoriser.

Deux militaires issus de l'EVAAE

Petit détail d’importance, l’équipe de France était pour ce championnat composée de 10 pilotes, dont deux militaires issus de l’EVAAE (L’équipe de voltige de l'armée de l'Air et de l'Espace). L’équipe de France de voltige aérienne « Elite/Unlimited » a remporté à la fois le titre par équipe et le titre individuel. Le capitaine Florent Oddon, pilote de l’armée de l’Air et de l’Espace, a remporté la 32e édition de ce championnat et conserve son titre de champion du monde. Pilote breveté en 2013, il a été affecté à l’escadron de transport 3/62 Ventoux sur CASA CN-235. De son côté, le capitaine Victor Lalloué, pilote de chasse sur Mirage F1 puis pilote de transport sur TBM 700, a quant à lui obtenu la 4e place.

L’équipe de voltige de l'armée de l'Air et de l'Espace

Depuis 1968, l’EVAAE est présente sur les meetings et les compétitions, en France, et dans le monde entier. Elle fait partie des équipes de présentation de l’armée de l’Air et de l’Espace (au même titre que la Patrouille de France). Chaque année, les pilotes et les mécaniciens de l’EVAAE participent à une quarantaine de manifestations aériennes, en France et à l’étranger. Par ses résultats, l’EVAAE démontre quotidiennement le savoir-faire de l’armée de l’Air et de l’Espace et de ses aviateurs dans la maîtrise de la 3e dimension.

Il serait injuste de ne pas citer les autres membres de l'équipe de France, parmi lesquels figurent le célèbre Mikaël Brageot, mais aussi Thomas Libaud, Louis Vanel, Guillaume Calmès, Tommy Douillard, Vladimir Gras, Loïc Lovicourt et enfin Fanny Viallard.