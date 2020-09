Un "Air Force One" supersonique

Quatre avionneurs dans le supersonique

Après Aerion, Lockheed Martin qui assemble le prototype du X-59 mais qui travaille également sur sa version et Boom, un autre concurrent entre dans la sphère du transport supersonique en la personne morale d'Exosonic. L'entreprise, jusqu'alors inconnue, a récemment obtenu un contrat de la Direction du transport aérien présidentiel et exécutif de l’US Air Force pour développer un appareil qui pourrait être utilisé sous le nom d’Air Force One. Exosonic travaille ainsi sur un avion supersonique ayant une capacité de transport de 70 passagers.

Mach 1,8 sur 5 000 nautiques

Le contrat attribué à la société concerne un biréacteur supersonique silencieux d'une vitesse de Mach 1.8, capable de transporter les présidents sur une distance allant jusqu’à 5 000 nautiques (soit 9 260 km). Ce contrat, parrainé par le Laboratoire de recherche de l'US Air Force, soutiendra les efforts d’Exosonic pour développer et modifier l’avion de ligne supersonique commercial de la société afin qu'il puisse servir d'avion de transport exécutif. Les modifications comprendront la reconfiguration de la cabine de l’avion afin d’inclure les locaux requis, l’équipement de communication et les mesures de sécurité nécessaires.

L'équipe d'ingénieurs d'Exosonic est composée de deux vétérans des programmes Northrop F-20 Tigershark et YF-23, ainsi que des X-37B et B-1B.