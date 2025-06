Un 6e Embraer KC-390 et dix options supplémentaires pour le Portugal

Un sixième KC-390 pour le Portugal...

Embraer a annoncé, le jour de l'ouverture de la 55e édition du Salon du Bourget, que l'État portugais avait décidé d'acquérir un sixième avion KC-390 Millennium. En août 2019, le gouvernement portugais et Embraer ont signé un contrat pour l'acquisition de cinq avions KC-390. Avec cette acquisition supplémentaire potentielle, la flotte de transport de l'armée de l'air portugaise (FAP) comprendra six avions KC-390 de nouvelle génération, ce qui lui permettra d'accroître sa capacité à remplir les missions des forces armées et d'autres missions d'intérêt public.

... Et dix options d'achat supplémentaires

En outre, Embraer et l'armée de l'air portugaise ont l'intention d'inclure dix options d'achat dans le contrat actuel pour d'éventuelles acquisitions futures par des pays européens ou des membres de l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord) par l'intermédiaire de l'État portugais, dans le cadre de négociations entre gouvernements. Cela permettra d'accroître l'interopérabilité et la coopération avec les nouveaux opérateurs de l'avion KC-390, avec des avantages en termes de réduction des coûts liés à la formation, au soutien logistique et au cycle de vie, ainsi que l'implication et le développement croissants du cluster aéronautique portugais.

Des plateformes interopérables et polyvalentes

« Avec cette décision, le Portugal continue d'investir dans les capacités de l'armée de l'air, à un moment où il devient l'opérateur de référence de cet avion, qui présente des caractéristiques uniques et qui a été intégré et testé au Portugal. L'inclusion de dix options d'achat pour de futures négociations entre gouvernements permettra à d'autres pays européens et membres de l'OTAN d'acquérir, par l'intermédiaire du Portugal, des plateformes interopérables et polyvalentes, favorisant le développement continu de la base technologique et industrielle de défense, avec le retour financier qui en découle pour le pays, et l'affirmation de l'armée de l'air portugaise comme partenaire d'excellence dans les opérations et la formation, par exemple à travers son centre de formation KC-390 », a déclaré Nuno Melo, ministre portugais de la Défense.

Synergies économiques

« L'acquisition du sixième KC-390 par la FAP, qui exploite cet avion depuis 2023, sera le premier achat supplémentaire par un opérateur, ce qui démontre la reconnaissance de la qualité et des résultats opérationnels obtenus par cet avion. L'intérêt pour l'ajout d'options supplémentaires au contrat confirme que d'autres pays occidentaux pourraient très bientôt rejoindre ce groupe d'opérateurs, ce qui leur permettra à tous de bénéficier de synergies économiques tout au long du cycle de vie du KC-390 », a déclaré Bosco da Costa Junior, président-directeur général d'Embraer Defense & Security.

Un appareil largement polyvalent

Le KC-390 Millennium peut effectuer un large éventail de missions, telles que le transport de fret et de troupes et les largages aériens, l'évacuation aéromédicale, la recherche et le sauvetage (SAR), l'aide humanitaire et les interventions en cas de catastrophe (HADR), la lutte contre les incendies et le ravitaillement en vol (AAR), à la fois en tant que ravitailleur et récepteur. En outre, le KC-390 Millennium peut soutenir les opérations de surveillance maritime et de SAR, augmentant ainsi son rayon d'action et son temps de vol grâce au ravitaillement en vol. Sa capacité à opérer à partir de pistes courtes et à ravitailler d'autres avions est essentielle pour répondre aux besoins de défense du Portugal. L'avion a atteint un excellent taux d'achèvement des missions de 99 % avec de faibles coûts d'exploitation. Sa capacité multi-missions et son interopérabilité sont intégrées dès la conception, ce qui permet à l'avion d'être prêt à remplir tous les types de missions requises par les forces aériennes.