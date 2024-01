UMEX 2024 : Edge Group impose sa marque

Rassemblant plus de 140 industriels, l’édition 2024 du salon UMEX, s’est tenue à Abou Dabi du 23 au 25 janvier. D’innombrables technologies de drones civils et militaires, terrestres, maritimes ou aérien ont été présentées, et huit contrats ont été signés par le fonds souverain émirati chargé des acquisitions