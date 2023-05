Ultime hommage au professeur Jacques Blamont

Une décision entérinée par l’IAU

Un astéroïde porte désormais le nom de l’astrophysicien français Jacques Blamont, qui fut notamment le fondateur en 1958 du premier laboratoire spatial français (le Service d’Aéronomie, devenu en 2009 le Latmos – Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations spatiales), puis en 1962 le premier directeur scientifique et technique du Cnes (voir sa biographie complète publiée au moment de sa disparition, en avril 2020) : il s’agit de (47054) Jacquesblamont.

Cet ultime hommage apparaît dans l’édition du 1er mai du Bulletin WGSBN (volume 3, n°6), publié au nom de l'Union Astronomique Internationale (IAU) par le groupe de travail Nomenclature des petits corps WGSBN (Working Group Small Bodies Nomenclature).

Texte officiel

Le texte (ci-après traduit en français) qui accompagne l’enregistrement de l’astéroïde sous son nouveau nom est le suivant :

(47054) Jacquesblamont = 1998 XX1

Discovery: 1998-12-07 / ODAS / Caussols / 910

Jacques Blamont (1926–2020) was a French astrophysicist and one of the founding fathers of space activities in France. He created in 1958 the first national space laboratory (now Latmos). He became in 1962 the first scientific and technical director of the newly-created CNES (French space agency). He initiated cooperation with the U.S.A., U.S.S.R. and India.

Jacques Blamont (1926-2020) était un astrophysicien français et l'un des pères fondateurs des activités spatiales en France. Il a créé en 1958 le premier laboratoire spatial national (aujourd'hui Latmos). Il est devenu en 1962 le premier directeur scientifique et technique du nouveau CNES (Centre national d'études spatiales). Il a initié des coopérations avec les États-Unis, l'URSS et l'Inde.

Une découverte franco-allemande

1998 XX1, devenu (47054) Jacquesblamont, est un astéroïde de 5 km de diamètre, et de magnitude absolue 14,52.

L’objet céleste a été découvert le 7 décembre 1998 depuis l’Observatoire de la Côte d'Azur, à Caussols dans les Alpes-Maritimes, dans le cadre du programme de surveillance des astéroïdes franco-allemand ODAS (OCA-DLR Asteroid Survey), sur lequel travaille notamment l’astronome français Alain Maury.

C’est ce dernier qui a accepté la demande formulée par la commission Astronautique et Techniques Spatiales de la Société Astronomique de France, pour que soit ainsi mis à l’honneur l’un des plus grands pionniers du spatial en France.