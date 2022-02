UKRAINE vs RUSSIE : analyse des forces en présence et des options tactiques

Après une démilitarisation soutenue par toutes les parties, l'armée ukrainienne n'est plus que l'ombre d'elle-même en 2014. Après 7 années de guerre, le pays remonte doucement en puissance, alors que la Russie masse plus de 120 000 hommes à ses frontières. Analyse de la situation du point de vue technique et des forces / faiblesses de chacun grâce à des photos satellites et images partagées sur les médias sociaux.