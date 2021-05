Ukraine: Le drone d’Antonov 

« Gorlitsia-2 »

Après son projet de drone « Gorlitsa-1 », Antonov vient de rendre public un nouveau projet, « Gorlitsa-2 » ou en ukrainien dans le texte "Gorlitsia", qui serait un analogue du drone turc Bayraktar TB2, actuellement en service dans l’armée ukrainienne. Selon M. Nikolay Vorobiev, directeur des programmes de drones chez Antonov, le « Gorlitsa-2 » sera également armé. Les caractéristiques techniques du projet incluent un rayon d’action de 150km ; une vitesse de pointe comprise entre 150 et 180 km/h. Sa charge utile doit être de 65 kg, son autonomie de vol de 8 heures minimum, et son altitude opérationnelle située entre 1800 et 2400 mètres.

« Bayraktar » bis ?

Les détails manquent encore pour savoir si le « Gorlitsia-2 » est un TB2 modifié, mais Kiev souhaitait que le TB2 soit produit sous licence ukrainienne, ou du moins disposer d'un drone « made in Ukraine » inspiré par le TB2. Les informations publiées par la presse ukrainienne semblent pencher pour la deuxième possibilité puisque les performances sont dégradées par rapport au TB2. Le projet est actuellement en cours de conception, et sera ensuite présenté aux acquéreurs potentiels, soit les ministères de la défense et de l'intérieur. Le moteur prévu pour le « Gorlitsia-2 » sera un AI-450, construit par le groupe « Ivtchenko-Progress » et qui équipera aussi le drone Male Turc armé Akinci. Aussi la modestie des performances du Gorlitsia-2 avec une telle motorisation paraissent surprenantes, d'autant qu'il sera bimoteur....

Concurrence avec le bureau de construction « Loutch »

Le « Gorlitsia-2 » se retrouvera en concurrence avec le drone de combat « Sokol-300 », actuellement développé par le bureau de construction « Loutch », et dont le projet paraît déjà plus avancé. Lancé à la mi-2019, la maquette a été présentée en novembre 2020, pour des essais fin 2021. Les caractéristiques prévues du Sokol-300 sont une autonomie de vol de 26 heures, une vitesse de pointe de 210 km/h, et une envergure de 14m. Le constructeur porte une attention particulière à l’adaptabilité du drone aux conditions météorologiques difficiles, récurrentes dans le pays.