Ukraine: la Suède refuse de céder des avions de combat JAS-39 Gripen

Le Gripen : Un Allié potentiel pour l'Ukraine

Le Gripen C/D présente en effet plusieurs avantages significatifs. Sa conception a été guidée par l'idée de réduire la dépendance aux infrastructures aéronautiques, souvent vulnérables aux attaques ennemies. Cette approche a conduit à une simplification de la maintenance, qui nécessite une formation technique minimale, au point que des conscrits peuvent s'en charger sous la supervision d'un technicien expérimenté. Cela rend le Gripen économiquement avantageux, surtout en comparaison des avions de combat américains.

De plus, le Gripen se distingue par ses capacités avancées en matière de guerre électronique. Sa technologie est régulièrement mise à jour pour contrer spécifiquement les avions et les défenses aériennes russes. Son radar PS-05/A, sa capacité à emporter des missiles air-air longue portée Meteor et toute une gamme de munitions air-sol font du Gripen un outil de défense de premier plan.

La Suède en Conflit : Pourquoi le Refus de livraison ?

Malgré l'attrait évident du Gripen pour l'Ukraine, la Suède a exprimé son refus de vendre ces avions de combat à l'Ukraine. Pål Jonson, le ministre suédois de la Défense, a affirmé en février que cette demande serait examinée attentivement. Cependant, il a également souligné que ces avions étaient d'une importance capitale pour le maintien de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la Suède.

Trois mois plus tard, la décision finale de la Suède a été annoncée. Dans une interview accordée à la chaîne publique SVT le 9 mai, M. Jonson a déclaré que la Suède n'était actuellement pas en mesure de fournir des avions de combat Gripen à l'Ukraine, la raison étant un manque d'appareils disponibles. Il a ajouté que l'effort militaire de Stockholm envers l'armée ukrainienne se concentrerait désormais principalement sur la formation et l'entretien des équipements déjà fournis, comme les cinquante blindés CV-90.

Les Conséquences du Refus Suédois : L'Ukraine à la recherche d'Alternatives

La situation est désormais complexe pour l'Ukraine. Avec le refus de la Suède, elle se retrouve confrontée à un manque d'options pour se procurer les Gripen. En Europe, seuls deux pays possèdent ces avions : la Hongrie et la République tchèque. La Hongrie est très probablement hors de portée pour l'Ukraine, mais la République tchèque pourrait être une alternative plus plausible.

Néanmoins, cette solution n'est pas sans complications. Les avions tchèques sont en fait loués à Saab, ce qui implique que toute tentative de vente à l'Ukraine nécessiterait l'approbation de la société suédoise. De plus, la République tchèque devrait alors trouver une autre solution pour sécuriser son propre espace aérien. Pendant ce temps, la force aérienne suédoise, Svenska Flygvapnet, ne dispose que de 96 Gripen C/D. Ces appareils sont prévus pour être modernisés entre 2023 et 2029, ce qui signifie qu'une partie de la flotte devra être immobilisée pendant cette période pour permettre ces mises à niveau.Selon le dernier rapport annuel des forces armées suédoises, l'aviation de combat a été affectée par des problèmes d'approvisionnement en pièces détachées, réduisant le nombre d'heures de vol de 11’727 à 10’364 entre 2021 et 2022. De plus, la Svenska Flygvapnet fait face à une pénurie de pilotes, ce qui ajoute une autre couche de complexité à la situation.

En somme, le refus de la Suède de vendre ses avions de combat Gripen à l'Ukraine pourrait avoir des implications plus larges pour l'avenir de l'aviation militaire ukrainienne. Avec peu d'options alternatives pour obtenir ces avions, l'Ukraine devra peut-être chercher d'autres moyens pour renforcer sa force aérienne.