Ukraine : la Russie perd coup sur coup les avions d’essai radar A-100LL et d’essai laser A-60

Frappes ukrainiennes Dans la nuit du 24 au 25 novembre, la Force des drones, les Forces spéciales et d'autres unités des Forces armées ukrainiennes ont lancé une attaque de drone sur la base aérienne de Taganrog (oblast de Rostov, Russie). L'attaque en question a utilisé des drones suicides tactiques longue portée FP-1 et FP-2. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux (ci-dessous) par l'une des unités confirme que plusieurs incendies ont éclaté sur la zone visée.

A-100LL détruit Des images satellites de la zone confirment la réussite de l'attaque, avec la présence de deux épaves carbonisées de deux grands avions. L'appareil le plus à droite des images n'est pas un avion de transport stratégique Il-76 Candid mais une version spécialisée et même importante pour les Forces armées russes : il s'agit de l'avion d'essai A-100LL (Rouge 52, RF-93953), utilisé pour tester les technologies du futur avion de guet aérien avancé et de commandement (AEW&C) A-100. Pour rappel, au milieu des années 1980, l'Union soviétique met en service 24 avions de transport stratégiques Il-76 modifiés en avions AEW&C, dénommés A-50 (Mainstay). Une poignée seront modernisés dans les années 2010 et aujourd'hui, moins de 10 A-50 et A-50U seraient encore en service en Russie. D'où l'importance pour les Forces aériennes russes de trouver un remplaçant : l'A-100.

Celui-ci est commandé en 2007 auprès de Beriev, déjà responsable de l'A-50 durant la guerre froide. L'industriel russe se base alors sur la dernière version de l'Il-76MD-90A et sur lequel il intègre un nouveau radar, de nouveaux systèmes de commandement, de communication, etc. Pour ce faire, un A-50 est modifié en un laboratoire volant A-100LL. C'est cet appareil d'essai qui a été détruit lors de la nuit dernière. Concrètement, les Forces aériennes russes ne perdent pas un avion de guet aérien avancé et de commandement aéroporté opérationnel. Cependant, Beriev perd un appareil qui pourrait ralentir le programme. Et encore, le programme A-100 semble fort compromis. Un seul prototype complet aurait été produit par l'industriel russe. Le premier vol a eu lieu le 18 novembre 2017 mais il faudra attendre le 9 février 2022 pour un vol d'essai avec un radar opérationnel ! Aucun contrat n'a été annoncé et il semblerait qu'aucun autre prototype n'ait été produit. Pire encore, les sanctions mises en place par de nombreux pays avant l'invasion russe de l'Ukraine ont encore plus ralenti le programme. Le durcissement des sanctions après le 24 février 2022 aurait encore plus freiné le programme, certains annonçant même son abandon. Ainsi, les Forces aériennes russes ne peuvent compter que sur un petit groupe d’antédiluvien A-50 et quelques rares A-50U modernisés... sans oublier que sur cette petite flotte, deux avions ont été abattus par les Forces armées ukrainiennes : le 14 janvier 2024 et le 23 février 2024, sans que le système utilisé soit identifiable.

A-60 1A2 détruit L'autre appareil se base aussi sur l'Il-76 mais son nez long et la présence d'un carénage, visible durant la frappe, permet d'identifier celui-ci comme l'unique A-60 1A2. Durant la guerre froide, l'Union soviétique cherchait à aveugler des satellites d'observation. Pour ce faire, elle transforma deux Il-76 en avion d'essai porteur de laser A-60 au début des années 1980. Une décennie plus tard, le premier appareil (A-60 1A) est perdu lors d'un incendie au sol sur la base aérienne de Chkalovsky (oblast de Moscou, Russie). L'A-60 1A2, continuera quelques essais jusqu'au début des années 2010. Depuis, l'avion était stocké à Taganrog. Cette perte est bien moins importante, cet appareil étant un témoin d'un programme suspendu depuis une quinzaine d'années. Un bâtiment touché Les images satellites montrent également que la chaîne d'assemblage de Beriev a été touchée. Différents trous montrent que le toit a été percé mais il est impossible de connaitre les dégâts à l'intérieur. Il est aussi impossible de savoir si un ou plusieurs avions étaient à l'intérieur. C'est notamment depuis ce site que Beriev a produit des hydravions Be-200, l'avion AEW&C A-100 (et très certainement, l'A-100LL). Il sert aussi à la modernisation et l'entretien des A-50 ou encore bombardiers stratégiques Tu-95 Bear. Il faut noter que cette attaque n'est pas la première sur le site de Beriev : dans la nuit du 8 au 9 mars 2024, trois drones ukrainiens avaient été envoyés sur la même zone mais n'avaient pas touché d'avions sur les parkings. Les images de l'A-100LL étant rares ou floues, l'image de couverture reprend le prototype de l'A-100 au décollage.