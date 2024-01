Ukraine : les Russes perdent coup sur coup un avion radar A-50U et un avion de commandement aérien Il-22

Le 14 janvier, les réseaux sociaux russes ont annoncé la perte de deux avions de soutien russes dans le cadre de l'invasion russe de l'Ukraine. Une transmission radio en provenance d'un avion de type Il-22M permet d'apprendre que l'équipage demandait un atterrissage d'urgence sur l'aéroport d'Anapa (Kraï de Krasnodar, Russie) et la présence des pompiers et d'ambulances une fois l'avion posé. Les dégâts sur l'Il-22M ne sont pas connus : l'avion est à minima lourdement endommagé, voire totalement irréparable. La version exacte n'est également pas encore connue car il peut s'agir d'un Il-22M de commandement aéroporté, d'un Il-22M-11 spécialisé dans les communications électroniques (relais aérien) ou encore d'un Il-22PP de renseignement électromagnétique (peu probable dans ce cas-ci).

Yesterday night over the Azov Sea two Russian airplanes were attacked: A-50 early warning and control shot down and Il-22M C2 aircraft, according the following audio recording emerged which apparently demonstrates the Il22-M requesting urgent landing in Anapa, calling for… pic.twitter.com/7r0O4SMd0A

En revanche, pour l'avion de guet aérien avancé, les différentes publications annoncent la perte d'un avion de guet aérien avancé et de commandement (AEW&C) A-50U Mainstay au large de Berdiansk (oblast de Zaporijjia). Il s’agit de la variante la plus modernisée de l’A-50, avec notamment des systèmes internes et consoles de contrôle améliorés et d'un radar sous radôme pouvant détecter plus de 150 cibles aériennes sur une distance maximale de 600 kilomètres. Concrètement, c'est un équivalent russe des E-3 Sentry, plus connus sous le terme d'AWACS et utilisés par l'Armée de l'Air et de l'Espace, l'US Air Force ou encore l'OTAN.

🇺🇦🇷🇺 Pour l'AWACS Beriev A-50 (RF-50601), l'avion de commandement et renseignement russe d'une valeur de ~330 millions de $, FighterBomber confirme clairement la perte de l'appareil et de son équipage. 👉 FighterBomber, une source pro-russe proche de la VKS (armée de l'air… https://t.co/N3nxar4Y2A pic.twitter.com/HevMuLufp2

Les Ukrainiens en cause ?

Yuriy Mysiagin, député du parlement ukrainien et vice-président de la commission de la Sécurité nationale, de la Défense et du renseignement annonçait également :

"Vers 21h00 [dimanche 14 février], des unités ukrainiennes ont détruit deux avions des Forces aériennes russes, à savoir l'avion A-50 DRLO et le bombardier* Il-22M, qui se trouvaient au-dessus des eaux de la mer d'Azov.

L'A-50 et l'Il-22M ont été abattus, mais ils étaient dans les airs et tentaient d'atteindre l'aérodrome le plus proche, mais il a disparu du radar après le début de la descente, dans la région de Kertch."

*Il faut préciser que l'Il-22M n'est pas un bombardier mais bel et bien un avion de commandement aéroporté. Il s'agit plus que probablement d'une erreur de transcription.

Le lieutenant général Kyrylo Budanov, chef du Service de renseignement militaire ukrainien, a confirmé auprès du site The Warzone , que les deux appareils avaient été abattus par les Forces ukrainiennes mais sans donner plus de détail. Le colonel Yuri Ignat, porte-parole de la Force aérienne ukrainienne, n'a en revanche donné aucune information sur ce sujet.

Une question de portée

Cette annonce est étonnante car les Ukrainiens ne disposent pas d'une capacité sol-air capable de couvrir la mer d'Azov. Le système antiaérien longue portée Patriot PAC-2 n'a qu'une portée maximale de 160 kilomètres. En ce qui concerne les systèmes antiaériens S-300 ukrainiens, ceux-ci ont un stock de munitions limité et dont les caractéristiques exactes sont inconnues : au minima des missiles d'une portée de 75 kilomètres et peut-être des missiles d'une portée supérieure à 150 kilomètres. Quoiqu'il en soit, ces deux systèmes sont extrêmement importants pour la défense antiaérienne et antimissile de l'Ukraine. Or, pour que ces deux systèmes soient efficaces, les militaires ukrainiens auraient dû déplacer un lanceur sur la ligne de front, et ce, pour pouvoir couvrir, en portée maximale, quelques dizaines de kilomètres au-dessus de la partie nord-ouest de la mer d'Azov... tout en mettant ce lanceur à portée de l'artillerie et des drones russes.