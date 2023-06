Un très rare avion de commandement russe abattu par Wagner

Du 23 au 24 juin, les membres de la milice privée russe Wagner entraient en rébellion contre les Forces armées russes. Durant cette rébellion, un système antiaérien appartenant à la milice a réussi à détruire un rare Il-22M Zebra (Coot-B), numéroté RA-7591. Cet avion est un véritable poste de commandement aéroporté et est utilisé principalement pour coordonner les actions terrestres, aériennes ou aéroterrestres, via un système de communication avancé. D'un point de vue tactique, cette perte est donc significative pour les troupes russes engagées dans la zone ; avec ses systèmes de communication, cet avion permettait d'avoir une idée de la situation tactique et de diriger au mieux les mouvements.

🇷🇺 Restes encore fumants de cet avion de commandement russe IL-22M (et non pas un AN-26) abattu hier par les forces #Wagner aux abords de #Voronezh . 👉 Les 10 membres d'équipages de l'aéronef ont tous été tués. #Russia #RussiaIsCollapsing #WagnerGroup #Prigozhin #Putin https://t.co/4USHZpyOVY pic.twitter.com/4RwYk3AiEf

Il-22/M/M11-RT

L'Il-22 se base sur l'avion de transport Il-18D soviétique. Une première variante de base a été produite entre 1976 et 1979. Une version améliorée, Il-22M, est ensuite produite entre 1979 et 1985. Au total, une vingtaine d'appareils de ce type seraient en service au sein des Forces aériennes russes.

Il reprend également des missions de relais radio, comme le confirme une image récente ( image en 2017 ) où on voit clairement que le pod situé sous la majeure partie du fuselage est bien plus court. A l'inverse, ce "pod court" permet également de confirmer qu'il ne s'agit pas de la dernière version, à savoir l'Il-22M11-RT Sokol, équipé du système de retransmission Sokol. Cette version reprend également quatre antennes en "L inversé", non présentes sur l'image de 2017.

Trois Mi-8MTPR-1

En plus de cet avion spécial, les forces de Wagner auraient aussi abattu deux Mi-8MTPR-1, tout en endommageant un autre. Si aucune image ne peut confirmer ces pertes, des informations disponibles sur les réseaux sociaux et médias russes permettent de sérieusement envisager comme des pertes réelles.

Tout comme l'Il-22, le Mi-8MTPR-1 est aussi un appareil spécial : il s'agit d'une version de guerre électronique de l'hélicoptère de transport moyen Mi-8, dans sa version Mi-8MTV-5-1. Il est équipé du système de brouillage radar actif Rychav-AV. Cet hélicoptère a comme mission la détection, localisation et brouillage des systèmes de commandement et de contrôle, les radars,...

D'autres pertes aériennes russes sont aussi attribuées à Wagner ; un hélicoptère de transport moyen Mi-8 et un hélicoptère d'attaque Mi-35 Hind (via les médias et réseaux) ainsi qu'un hélicoptère de reconnaissance et de combat Ka-52 (72 Yellow) (image ci-dessous).