Ukraine : la présence française va encore progresser en Roumanie

Déploiement de chars Leclerc en Roumanie

A côté de Constanta, en Roumanie, sur la base aérienne Mihail Kogalnicernau (MK), le génie de l’air roumain bâtit un camp capable d’accueillir 300 militaires en permanence et une zone technique. Ce sera la base arrière du camp de Cincu, dans le nord du pays, qui aura la capacité d’accueillir jusqu’à 1000 militaires. Les 19e et 31e régiments de génie, renforcé par une centaine de sapeurs néerlandais en cours de déploiement, assurent une partie des travaux. Des chars Lerclerc et des blindés VBCI vont y être déployés.

Sur la base aérienne MK, les Américains ont déployé une dizaine d’hélicoptères Blackhawk de l’US Army, tandis que les Italiens et les Britanniques assurent le renfort de police du ciel. Les Roumains n’ont que 17 F-16, et cherchent à se procurer d’autres chasseurs. Les Roumains disposent de Puma modernisés il y a quelques années par Elbit Systems. Il faudra les remplacer dans les années à venir.

Du Mamba sur le troisième site

La base aérienne a été choisie par la France comme première implantation du fait de son positionnement idéal dans le réseau ferroviaire, autoroutier, aéroportuaire et portuaire (Constanta est à quelques kilomètres). Le choix d’une implantation à Cincu est dictée par le fait que c’est le grand camp d’entraînement roumain : des manœuvres de haute intensité, avec l’aviation, y sont possibles. Le troisième site, Capul Midia, accueille depuis mai la section Mamba de l’EDSA 12/950 Tursan de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan. 110 aviateurs y opèrent, dont 60 pour le Mamba. Cette semaine, l’OTAN doit venir prononcer la capacité opérationnelle du détachement français, sous commandement d’Aircom. D’ores et déjà, la section a une capacité de réponse à une agression dans le cadre de la légitime défense.

Gabriel et Vador

Un radar GM200 et une cellule de management CMD3D de l’escadre aérienne de commandement et de conduite projetable (EAC2P) d’Evreux complètement le dispositif. C’est le premier déploiement opérationnel pour le Mamba et pour le GM200, attendu depuis longtemps par les artilleurs de l’air. C’est aussi la première fois que des Mamba protègent des intérêts non français : le port et la ville de Constanta, l’aéroport, un site pétrochimique. Les Roumains ont commandé sept systèmes Patriot mais n’ont pas encore déclaré opérationnelle cette capacité. Ils ne sont pas les seuls aviateurs : après des passages réguliers du Gabriel de l’escadron électronique 1/54 Dunkerque, c’est l’avion de renseignement Vador qui lui a succédé depuis quelques jours. Tandis que les équipages de l’escadron Esterel assurent les relèves sur le théâtre (trois vols d’A310 ces derniers jours) et que le transport aérien militaire assure le soutien des forces déployées, notamment avec les Airbus Atlas de la 61e escadre de transport.