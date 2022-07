Ukraine : la guerre va-t-elle relancer le projet Vigilus de MBDA ?

Vigilus : un concept de MBDA prémonitoire

L"édition 2012 du Salon de Farnborough vient à peine d'ouvrir ses portes et le missilier européen MBDA présente les résultats de son initiative Concept Visions visant à esquisser les contours des systèmes d'armes de demain. Parmi eux, le CVS301 Vigilus qui est un système complet, censé être mis en oeuvre depuis un drone. Il se compose ainsi d'un lanceur multiple et de deux systèmes aériens différents: le Caelus, une sorte de munition rôdeuse de 100 kg censé fournir une surveillance du champ de bataille et, au besoin, engager des cibles terrestres; et le Gladius (voir image), un mini-missile de 7 kg pouvant frapper ses objectifs avec des effets collatéraux réduits au minimum.

Un concept validé par la guerre en Ukraine

A l'époque, le calendrier du Vigilus est tourné vers l'année 2030 car utilisant certaines technologies alors immatures, comme la propulsion électrique pour le Caelus ou bien encore des interfaces innovantes entre le lanceur et les munitions. La guerre en Ukraine pourrait bien remettre en lumière le concept Vigilus de MBDA et accélérer son calendrier. En dix ans, des technologies jugées immatures sont devenue plus matures. Une affaire à suivre, notamment du côté du Fonds européen de défense.

Munitions rôdeuses pour la France et l'Europe

En attendant, le besoin de l'Europe et de la France en munitions rôdeuses est bien là. La Direction générale de l'Armement (DGA) serait en train de discuter avec AeroVironment pour une commande de 82 munitions rôdeuses Switchblade. Si c'est le cas, ces négociations viennent juste après le lancement des projets de munitions rôdeuses Larinae et Colibri par la même DGA.