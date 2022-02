Ukraine : la France va "nourrir la solidarité" européenne

Pertes russes et ukrainiennes : "se méfier des chiffres"

« C’est bien « une guerre qui a été déclenchée par la Russie contre l’Ukraine, il s’agit bien d’une invasion" a stigmatisé le colonel Pascal Ianni, dans les pas de la méthode retenue dès hier par le chef d’état-major des armées (CEMA), le général Thierry Burkhard. Comme annoncé sur Air-cosmos.com, le CEMA a tancé la Russie pour son attaque que les Russes qualifient encore pudiquement de « opération militaire spéciale ». « Elle contrevient à la charte des Nations Unies », a rappelé le colonel Ianni. Comme l’a expliqué hier le CEMA, on assiste à la première guerre d’un Etat contre un autre Etat sur le sol europérn, et cet Etat a la ferme volonté de faire plier l’autre, ce qui illustre le retour du fait guerrier ». Interrogé sur les pertes russes et ukrainiennes, le porte-parole a rappelé qu’ « il faut se méfier des chiffres, cela fera partie du volet « guerre de l’info » de ce conflit. Déjà de nombreuses images d’archives ont été utilisées » par la guerre informationnelle.

Prochaine étape : la guerre des ponts

Poutine montre la direction de ses opérations : casser le moral des civils en bombardant, comme il l’a fait avec des tirs dans Kiev sur des immeubles d’habitation. La guerre urbaine est une des pires pour les populations. Une des façons de l’éviter est de déclarer la ville ouverte. Selon l’EMA, une guerre des ponts sera sans doute la prochaine étape : il suffit de regarder les cartes géographiques pour le comprendre. Le porte-parole évoque déjà un « engagement de haute intensité, majeur. Les moyens engagés par la Russie couvrent tout le spectre : l’armée russe a tiré des missiles balistiques cette nuit. Le combat pour le contrôle de Kiev risque d’être destructeur et meurtrier ».

La France sur le flanc Est

Le colonel Ianni a ensuite donné les clés de l’engagement français, dont l’objectif principal est « la défense de l’Alliance atlantique sur le flanc est ». La France va donc, modestement pour l’instant, contribuer à faire grossir les dispositifs existants, comme l’EPF, la présence avancée de l’OTAN dans la partie balte et l’EAP, le versant aérien. La France arme des dispositifs dans ce domaine depuis des années. « Le président de la République, chef des armées, a décidé de renforcer de façon significative » ces dispositifs. « Nous l’avons déjà fait ces derniers jours et cela va se renforcer, la France va prendre toute sa part pour exprimer et nourrir la solidarité stratégique » vis-à-vis des pays les plus menacés directement par l’appétit russe. « Depuis le 24 février, nous engageons des missions de défense aérienne au-dessus de la Pologne dans le cadre du renforcement de la posture de l’OTAN dévoilée hier par son secrétaire général, Jens Stolstenberg. Pour l’heure, l’Armée de l’Air et de l’Espace réalise deux missions quotidiennes.

« La fréquence de missions pourrait évoluer en fonction des besoins ». « A moyen terme, mi-mars nous allons déployer un plot de quatre Mirage 2000 sur l’aéroport d’Amari au sud de Tallin, en Estonie, pour renforcer la défense aérienne des pays baltes. Ce détachement se superposera pendant plusieurs semaines à celui des Belges sur F-16 ». Répondant à la question d’Air et Cosmos sur le renforcement des postures permanentes de sûreté, le colonel Ianni a expliqué que « le CEMA a donné des consignes particulières, de remplir les missions avec calme et détermination, de façon professionnelle, de façon à réagir de facon professionnelles. A ce stade, nous n’avons pas renforcé les postures permanentes de sûreté, car on s’engage dans une crise qui va peut-être durer longtemps ».