Exclusif : le message du Chef d'Etat-Major des Armées aux militaires français

"Bien au-delà de l'Ukraine et de l'Est de l'Europe"

Le général Thierry Burkhard a fait diffuser un message aux 230 000 militaires français, désormais tous impactés par les conséquences de l'invasion russe de l'Ukraine. "Il s'agit de l'atteinte la plus grave à la paix et à la sécurité en Europe depuis des décennies", rappelle-t-il en évoquant la déclaration du président et chef des armées. "Pour les armées françaises, la première conséquence de cette guerre est une élévation sans précédent du niveau de tension, bien au-delà de l'Ukraine et de l'est de l'Europe". Et le Chef d'Etat-Major des Armées n'apporte pas de réponse définitive sur l'impact pour la France : "A ce stade, les armées françaises ne sont pas directement impliquées, mais elles sont pleinement concernées par le suivi de la situation et le renforcement de notre posture militaire général, en particulier dans le cadre de l'OTAN".

"Eventuelles tentatives de déstabilisation"

Comme Air&Cosmos l'a dévoilé, la France fournit 7 700 des 20 000 hommes de la NRF (Nato Response force), dont 900 aviateurs, 6 chasseurs, un Transall Gabriel, 4 avions de transport et d'assaut et un Caracal dans le cadre de la VJTF, force de première échelon de réaction. Dans le groupe initial de forces du 2e échelon (IFG), la France apporte 6 Rafale et un avion de transport et d'assaut. "Pour toutes nos forces déployées, à l'étranger ou sur le territoire national, il s'agit maintenant de poursuivre la mission, en faisant preuve de détermination et de calme, mais aussi de discernement et de vigilance vis-à-vis d'éventuelles tentatives de déstabilisation".

Des forces françaises confrontées à la menace russe

"Chacun d'entre nous doit se sentir concerné par ces événements et continuer à s'investir sans réserve dans sa mission (...) Notre efficacité opérationnelle, immédiate et dans l'avenir, en dépend", conclut le général Burkhard. Après avoir reçu la ministre des Armées hier, le CEMA reçoit aujourd'hui le chef des armées en personne, pour une réunion de l'OTAN en visio. Le Chef d'Etat-Major des Armées devrait aussi lui montrer l'état des forces déployées dans le monde. Dans d'autres zones (Méditerranée orientale, Centrafrique, Mali, ...), les forces françaises sont en effet confrontées à la menace russe. Le général Burkhard a aussi fait relever les niveaux d'alerte collectifs et individuels et l'attention aux détails les plus anodins rencontrés par les militaires français dans leurs missions.

Le général Burkhard doit parler sur les antennes de France 24 et RFI en fin de journée.