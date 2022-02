Ukraine : avalanche de suspension de lignes pour les compagnies aériennes

Suite à l'annonce de la fermeture de l'espace aérien ukrainien jeudi 24 février dans la nuit, suivie par celui de la Moldavie, de nombreuses compagnies européennes ont annoncé en cascade des suspensions de liaisons vers le territoire ukrainien.

La compagnie airBaltic a ainsi annoncé sur Twitter l'annulation de tous ses vols vers l'Ukraine jusqu'au 13 mars.

Austrian Airlines, qui avait déjà suspendu ses vols vers Kiev et Odessa depuis le 21 février, a ajouté la suspension de la desserte de Lviv (Lvov) suite à la fermeture de l'espace aérien ukrainien. Pour l'instant, les liaisons sont suspendues jusqu'au 26 mars.

La compagnie low cost flydubai a annoncé de son côté que l'ensemble des liaisons entre Dubai et l'Ukraine étaient suspendues jusqu'au 8 mars. flydubai a aussi suspendu deux dessertes vers la Russie (Krasnodar et Rostov) et sa liaison vers Minsk (Biélorussie).

Air France a annoncé le 22 février qu'elle avait suspendu ses deux fréquences hebdomadaires entre Paris CDG et Kiev "jusqu'à nouvel ordre". KLM a annoncé qu'elle avait suspendu sa desserte de Kiev il y a déjà dix jours.

LOT Polish Airlines a aussi annoncé qu'elle suspendait toutes s