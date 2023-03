Ukraine, Afrique, LPM : les précisions du ministre des Armées aux sénateurs

500 missiles MMP, Mistral et Aster commandés en décembre 2022

Le ministre des Armées est venu rassurer les sénateurs, le 28 février, lors d’une audition consacrée à la guerre en Ukraine et à la LPM (Loi de Programmation Militaire), mais qui a aussi débordé sur la nouvelle direction que prendra la présence militaire en Afrique, évoquée la veille par le Président de la République. Pour assurer qu’il avait bien pris à bras-le-corps le sujet crucial des munitions, Sébastien Lecornu a dévoilé avoir anticipé trois commandes de munitions prévues en 2023, et les avoir notifiées en décembre : 200 missiles de moyenne portée (MMP), 100 Mistral et plus de 200 Aster. De nouvelles commandes, globales cette fois, sont annoncées pour le mois de mars : 16 000 obus de 155 mm (venant après une commande de 5000 en juillet dernier), et à nouveau des MMP et des Mistral.

Airbus Tigre Mk3 : "je réinterroge le modèle tel qu'il existe aujourd'hui"

Sébastien Lecornu a aussi expliqué que l’aide militaire à l’Ukraine ne serait pas financée par le ministère des armées, suite à une décision présidentielle. Sur la prochaine loi de programmation militaire, il n’a pas livré d’information nouvelle, évoquant seulement l’enveloppe de 10 Md€ consacrés à l’innovation. Le ministre des Armées a aussi appelé à ce « que la BITD prenne plus sa part dans le financement de l’innovation », rappelant que le Caesar actuel avait été à l’origine un autofinancement de Nexter. A la demande de Cédric Perrin, il a précisé sa réflexion sur le programme de rénovation du Tigre au standard Mk3 : « le Tigre continuera de voler jusqu’en 2040-2045. Le vrai sujet, c’est le saut technologique. J’ai demandé aux armées de regarder si ce qui est imaginé pour le standard 3 correspond bien à ce qu’on veut, technologiquement, et la soutenabilité économique. Je réinterroge non pas le principe mais le modèle tel qu’il existe aujourd’hui ».

Aucune fermeture en Afrique et plus de formation pour les armées des pays-hôtes

Enfin sur l’évolution du dispositif africain, le ministre des Armées a confirmé qu’il n’y aurait « aucune fermeture » mais que les sites concernés (Tchad, Gabon, Côte d’Ivoire et Sénégal) accentueraient encore leur offre de formation pour les armées des pays-hôtes. En cas de besoin d’intervention dans ces zones, c’est l’échelon national d’urgence (ENU), qui « va être renforcé », qui serait mobilisé, alors qu’avec les Airbus Phénix et A400M, l’Armée de l’Air et de l’Espace a renforcé ses capacités de projection stratégique. Sébastien Lecornu estime qu’il s’agit d’une « opportunité historique pour l’armée française, ce n’est « pas du tout un recul de la France », mais « être présent différemment ». Le calendrier de cette évolution n’a, par contre, pas été détaillé. Si manifestement la Côte d’Ivoire (où le ministre s’est rendu à deux reprises en 6 mois) a déjà formalisé des besoins précis, le ministre a reconnu que « les discussions n’ont pas démarré au Tchad ». Le dispositif de Djibouti, plus tourné vers l’Indo-Pacifique étant, lui, épargné par cette vague de réductions.