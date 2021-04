UK Space Command : "It's a long way to go ..."

Protection des intérêts vitaux

Officiellement lancé le 1er avril 2021, le UK Space Command est un commandement interarmées composé de la Royal Navy, de la British Army, de la Royal Air Force et des personnels civils du MoD (Ministry of Defence). Commandé par l’Air-Vice-Marshal Paul Godfrey, il opère à Hight Wycombe et ce, à quelques encablures du commandement aérien de la RAF. Il fournira aux décideurs politiques la gestion des opérations spatiales, les experts et la formation ainsi que les futures capacités spatiales (développement et mise en œuvre de programmes spatiaux).

Nouvelle menaces, nouvelle doctrine, nouvelle réponse

Devant faire face à une évolution rapide des menaces spatiales, la création de l’UK Space Command répond à l’élaboration et à la mise en place d’une stratégie opérationnelle destinée à protéger les intérêts vitaux du Royaume-Uni (Multi-Domain Integration – JCN 1/20 en date du 2 décembre 2020). Conscient que la perte ou la perturbation du contrôle du domaine spatial aura une incidence majeure sur ses actions et ses capacités civilo-militaires, ce commandement permettra donc une coopération avec ses partenaires du premier cercle (US Space Command, AAE) pour permettre à Londres de conserver un avantage stratégique. Non cités mais clairement visées, la Chine et la Russie qui multiplient en effet les actions offensives dans l'espace (brouillages, désorbitages, captations des signaux...) ont motivé cette création.

Effets d'annonces

Dans cette mission, le UK Space Command pourra s’appuyer sur le centre d’opérations spatiales (SpOC) qui surveille les mouvements spatiaux (équivalent du centre COSMOS en France) et ce, grâce au radar AN/FPS-126 BMEWS (Ballistic Missile Early Warning System) géré conjointement par le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Il pourra également utiliser la constellation des 4 satellites Skynet 5 SATCOM gérés par Airbus DS. Enfin au travers de l’initiative spatiale combinée, il bénéficiera du soutien et des informations de 6 autres nations (Allemagne, France, Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, Etats-Unis). Mais derrière les effets d'annonces, les capacités militaires spatiales britanniques sont pour l'instant quasi inexistantes: aucun armement ASAT, aucun moyen de surveillance orbitale en dehors du BMEWS dont la mission principale consiste avant tout à détecter les tirs d'ICBM russes ... Sans le support de la Space Force américaine, Londres sera donc contraint de regarder la destruction de sa constellation Skynet sans pouvoir l'empêcher.