UCELIA accélère son plan de décarbonation

Réduire les émissions annuelles de CO2 de plus de 25 %

Engagée dans un plan d'investissement de 13 M€ sur la période 2023-2025, Ucelia a également pris en compte les enjeux liés à décarbonation. Pas moins de 26 % du montant total des investissements sont en effet consacrés à cette problématique et l'objectif est de réduire de plus de 25 % les émissions annuelles de CO2, estimées à 6000 tonnes. Un plan de marche qui a été présenté à Guillaume Riou, vice-président du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine en charge de la transition écologique et énergétique, lors de sa visite du site.

Cinq leviers pour atteindre cet objectif

Cinq leviers ont été identifiés pour atteindre cet objectif : récupérer de la chaleur issue du site de production, investir dans des équipements plus performants, améliorer les process, réguler la consommation d’énergie, rénover les aménagements tertiaires et installer une ferme photovoltaïque. Parmi les équipements contribuant à la décarbonation : de nouvelles installations de régénération thermique du sable (initié en mai 2023, ce projet représente un investissement de 1,9 M€) et un nouveau four de fusion de 1,5 tonne.

D'autres installations en 2024

D’autres installations seront mises en services ou lancées en 2024 : un système de récupération de chaleur fatale des compresseurs, de nouveaux brûleurs pour le four de dessablage ATI, combinés à un dispositif de récupération de chaleur, ainsi que deux fours de fusion de 0,93 et 0,5 tonnes. UCELIA est spécialisée dans les pièces de moteurs aéronautiques complexes, ou d'aérostructures en alliage d'aluminium mises en forme par le procédé de fonderie sable à prise chimique. Parmi les clients de l'entreprise implantée à Ussel : Airbus, Pratt & Whitney Canada, ArianeGroup, Safran, Dassault Aviation.