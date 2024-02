Le fondeur Ucelia fête son premier anniversaire

Un premier anniversaire et une vingtaine de postes à pourvoir

Il y a un an, la fonderie aluminium d’Ussel prenait son indépendance, après plusieurs décennies d’appartenance à des grands groupes internationaux (Montupet, Péchiney, Alcan, Rio Tinto puis Constellium). Soutenue par la holding d'investissement française Noe Industries, la société a été rebaptisée UCELIA en février 2023. Un premier anniversaire pour UCELIA et une vingtaine de postes à pourvoir dans les fonctions support et en production. Des embauches qui viendront renforcer un effectif de plus de 280 personnes.

13 M€ d'investissements sur trois ans

Ces embauches accompagnent un plan d'investissements de 13 M€ sur trois ans associé à un plan de transformation s’est déjà traduit par une réorganisation en profondeur des espaces et processus de production, soutenus par de nouveaux équipements industriels : une seconde imprimante 3D sable permettant de réaliser des pièces très complexes et plus légères, une sableuse robotisée, une unité d’ébarbage robotisée et enfin un nouveau four de régénération thermique des sables de fonderie, afin de remplacer une installation vieille de plus de 30 ans permettant de diminuer son empreinte carbone et de réduire les coûts énergétiques.

Hausse du chiffre d'affaires

"Les premiers résultats sont très encourageants, avec une augmentation du chiffre d’affaires de la société et de sa rentabilité", souligne UCELIA qui est spécialisée dans les pièces de moteurs aéronautiques complexes, ou d'aérostructures en alliage d'aluminium mises en forme par le procédé de fonderie sable à prise chimique. UCELIA a pour clients Safran, ArianeGroup, Dassault Aviation, Airbus, ou encore Pratt & Whitney Canada.