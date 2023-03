Twin Jet renforce sa desserte lyonnaise avec une ligne vers Lille

A compter du 17 avril 2023, la compagnie régionale Twin Jet ouvrira une nouvelle liaison entre l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry et l'aéroport de Lille-Lesquin, à raison de quinze fréquences hebdomadaires. Il s'agira de la quatrième liaison opérée au départ de la plateforme lyonnaise, sa première base en France.

200 vols régionaux hebdomadaires

La ligne sera proposée à partir de 79 euros l'aller simple, avec un bagage de soute de 20 kilos compris dans le tarif. Les deux aéroports seront reliés à raison d'une 1h30 de vol, opéré en Beechcraft 1900D. Twin Jet est partenaire du programme de fidélité Flying Blue, du groupe Air France-KLM. Les passagers peuvent ainsi cumuler des miles sur leur carte de fidélité et les utiliser sur les autres compagnies membres de l'alliance.

Créée en mai 2001, la compagnie Twin Jet opère une flotte de 13 Beechcraft 1900D et exploite 200 vols régionaux hebdomadaires pour desservir 11 destinations en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse. Au départ de Lyon, elle opèrera donc à partir du 17 avril des vols vers Lille, Bologne, Milan Malpensa et Stuttgart. Au départ de Paris-Orly, elle opère des lignes vers Le Puy-en-Velay et Mende, des lignes vers Metz-Nancy et Toulouse au départ de Marseille.