Twin Jet relance sa ligne Lyon/Metz-Nancy

A compter du 6 novembre 2023, la compagnie régionale française Twin Jet relancera sa ligne entre Lyon et Metz-Nancy. La liaison sera exploitée à raison de deux fréquences quotidiennes dans les deux sens du lundi au vendredi. Dans le sens Lyon/Metz-Nancy, Twin Jet assurera un départ à 6h20 (arrivée à 7h30) et un autre à 16h50 (arrivée à 18h). Dans l'autre sens, les vols décolleront à 7h55 (arrivée à Lyon à 9h05) et à 18h25 (arrivée à 19h35). A noter que Twin Jet est membre du programme de fidélité Flying Blue d'Air France et que les horaires sont coordonnés avec ceux d'Air France pour permettre à ses passagers de poursuivre éventuellement sur des vols AF en correspondance au départ du hub de Lyon.

« Nous sommes ravis de pouvoir à nouveau offrir à nos passagers une connexion renforcée entre Metz-Nancy et Lyon. Cette initiative s’inscrit dans notre engagement à soutenir les échanges économiques et touristiques entre ces deux régions dynamiques, et permettre à nos passagers de bénéficier de nombreuses opportunités de voyage vers d’autres destinations », déclare Eric Moret, directeur général de Twin Jet

Twin Jet opère une flotte de 13 Beechcraft 1900D et environ 200 vols régionaux hebdomadaires pour desservir 12 destinations réparties en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse : Le Puy-en-Velay, Lyon, Marseille, Mende, Metz-Nancy, Toulouse, Paris-Orly, Pau, Rennes, Saint-Etienne, Bologne et Milan-Malpensa.