Twin Jet ouvre deux nouvelles lignes régionales françaises

La petite compagnie française Twin Jet poursuit son quadrillage des régions françaises. Le 2 mai, elle a inauguré sa toute première liaison vers Strasbourg, avec une ligne ouverte au départ de Marseille. Twin Jet exploite quatre fréquences hebdomadaires entre la cité phocéenne et la capitale alsacienne. Strasbourg est la quatrième destination desservie au départ de Marseille, avec Milan-Malpensa, Metz-Nancy et Toulouse.

200 vols régionaux hebdomadaires

A compter du 30 mai prochain, Twin Jet lancera par ailleurs une ligne entre Toulouse et Rennes. Là encore, ce sont quatre fréquences hebdomadaires qui seront exploitées entre les deux villes de province française. Rappelons que Twin Jet est membre du programme de fidélité d'Air France Flying Blue et qu'elle opère environ 200 vols régionaux hebdomadaires pour desservir 13 destinations en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse : le Puy-en-Velay, Lille, Lyon, Marseille, Mende, Metz-Nancy, Toulouse, Paris-Orly, Rennes, Strasbourg, Stuttgart, Bologne et Milan-Malpensa. Elle dispose d'une flotte de 13 Beechcraft 1900D.