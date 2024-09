Twin Jet lancera une ligne Marseille-Strasbourg à la fin du mois

La petite compagnie française Twin Jet continue à étendre son réseau. A compter du 30 septembre, elle ouvrira une nouvelle desserte entre Marseille et Strasbourg. Cinq fréquences seront exploitées entre les deux villes les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Le vol de lundi décollera de Marseille à 17h30 (arrivée à 19h05 à Strasbourg), les vols de mardis, mercredis et jeudis décolleront à 6h30 (arrivée à Strasbourg à 8h05) et le vol de vendredi décollera à 12h (arrivée à Strasbourg à 13h35). Les retours de feront de Strasbourg à 19h35 le lundi (arrivée à Marseille à 21h10), à 8h35 les mardis, mercredis et jeudis (arrivée à Marseille à 10h10) et à 17h15 le vendredi (arrivée à Marseille à 18h50).

200 vols hebdomadaires exploités par Twin Jet

Proposant des vols en début de matinée ou en fin de journée, Twin Jet adapte donc ses horaires pour séduire la clientèle professionnelle. Les vols sont tous opérés en Beechcraft 1900D. Partenaire du programme de fidélité Flying Blue, Twin Jet opère environ 200 vols régionaux hebdomadaires pour desservir 13 destinations réparties en France et en Italie : Bordeaux, Le Puy-en-Velay, Lyon, Marseille, Metz-Nancy, Nice, Paris, Toulouse, Pau, Rennes, Strasbourg, Bologne et Milan-Malpensa.