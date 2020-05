Turquie : le nouvel entrant

Travail sur un chasseur de 5e génération

En fait,les caractéristiques du TF-X démontrent que les autorités turques préparent depuis au moins 2015 un plan B dans l’hypothèse où Washington s’opposerait au régime de Recep Tayyip Erdogan, et à la vente vers la Turquie des F-35. Celles-ci sont effet tout aussi séduisantes qu’extrêmement ambitieuses. En partenariat avec BAE et Rolls-Royce, le groupe Turkish Aerospace a obtenu de son gouvernement un investissement évalué à près de 1,8 Md$ pour réaliser un avion de combat multirôle de cinquième génération croisant à Mach 1,8.......

Haro sur l'ISR

En dehors du TF-X, d’autres nouvelles plateformes de combat étaient également présentées comme le projet d’hélicoptère de combat lourd multimissions HCAH de plus de 10T, qui selon sa plaquette emporterait à termes une arme laser; ou encore l’avion de combat léger Hürjet confi- gurable pour effectuer des missions de close air support, en complément de l’Hürkus-C plus spécifiquement destiné aux opérations de contre guérilla. Mais le point le plus frappant des matériels exposés sur le stand turc était sans aucun doute la quantité de plateformes ISR. Réalisé en partenariat avec l’industrie israélienne, le drone tactique armé Anka cumule désormais plus de 10 000 heures de vol. Cette plate-forme modulaire qui a pu obtenir la certification Stanag 4586 de l’Otan existe en plusieurs versions, ISR (EO/IR, SAR, Sigint), attaque au sol (bombes, missiles antichars à guidage laser), et relais de communication (Sat- com, PLF, UHF/VHF)....

Des drones combat proven

Doté d’armements réalisés localement comme les micromunitions Mam, Mam- L et les missiles UMTAS, ce drone réalisé conjointement par le mo- toriste Kale et le droniste Baykar Technologies a permis à la Turquie de devenir le sixième pays au monde capable de produire des drones armés. S’il n’emporte qu’une charge utile de 55 kg pendant vingt-quatre heures, sa doctrine d’emploi est analogue à celle du Reaper américain, puisqu’il est utilisé notamment contre des HVT (HighValuableTargets) issues des rangs de Daech ou des forces kurdes comme Ismail Özden, neutralisé en août 2018 dans la province irakienne du Sinjar......

