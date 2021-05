Turquie: Ambiguïté américaine

Vers un important contrat

Le ministre de la Défence Polonais, Mariusz Blaszczak, a récemment déclaré que la "Sily Powietrzne" allait faire l’acquisition de drones TB2. Il a notamment posté sur les réseaux sociaux une photo du TB2 avec le drapeau Polonais en expliquant que « de bonnes nouvelles sont à venir ... restez à l’écoute ». La firme Turque, Baykar, affirme de son côté que le ciel Ukrainien ne sera plus l'unique territoire européen ou ses appareils évoluent.

Bienveillance de Washington

Malgré des affronts réguliers envers l’OTAN, notamment avec l’achat d’une batterie S-400 à la Russie et de multiples provocations en Méditerranée Orientale, Ankara semble bénéficier d’une relative clémence de la part de Washington. En effet, Baykar a pu sans difficulté exporter son « best-seller » en Ukraine, avec l’appui du Département d’Etat. Idem pour le Maroc ou l’achat de 13 TB2 n’a pas fait réagir la Maison Blanche. Et récemment, selon Serdar Demir, dirigeant de TAI (Turkish Aerospace Industries), le Département d’Etat a débloqué le contrat des 6 T-129 Philippins en autorisant l’exportation des moteurs LHTEC T800. Ce soutien, peu commun, serait dû au fait que la Turquie exporte son matériel à bas coût vers des pays alliés des Etats-Unis, mais aussi qu’en Ukraine, au Maroc et aux Philippines, les Etats-Unis déploient une stratégie diplomatico-militaire pour contrecarrer l’influence russe ou chinoise. La Turquie bénéficiant donc d’un important soutien puisqu’elle permet indirectement aux Etats-Unis de soutenir des nations alliées engagées dans une rivalité avec ses adversaires, et ce même si cela est au détriment de la BITD européenne.

Success story

Mis en service à partir de 2014, le Baykar TB2 continue sa « success story », à la fois militairement en Syrie, Lybie et en Azerbaïdjan mais aussi de manière industrielle avec la Turquie, le Qatar, l’Ukraine, l’Azerbaïdjan et le Maroc. Mis à part la Pologne, la Serbie, la Bulgarie, l’Arabie Saoudite et le Kazakhstan se montreraient très intéressés par les capacités de ce drone tactique. De quoi augurez une excellente décennie pour la firme d’Istanbul qui multiplie les projets (Akinci, VTOL UAV, Mini UAV) et les expérimentations comme la navalisation du TB2 pour les bâtiments amphibies. Ce nouveau contrat est également un moyen pour la Pologne de soutenir sa protégée l'Ukraine qui relevait jadis de sa sphère d'influence immédiate. Kiev est également un fournisseur d'équipements et de technologies d'origines russes pour la Turquie (motorisation pour drones notamment). Acheter des drones Turcs est donc un moyen indirect de sécuriser et de moderniser la BITD ukrainienne sur laquelle Varsovie compte pour se doter d'équipements militaires à bas coûts. Alors que son budget est largement irrigué par les subventions européennes, la Pologne persiste donc à se démarquer de la BITD européenne en achetant systématiquement aux industriels américains ou en réalisant des actions de lobbying pour faire de l'Ukraine un fournisseur de l'Otan.