Turkish Airlines pourrait officialiser une partie de sa commande record au salon du Bourget

Les annonces fracassantes de commandes records d'avions sont-elles devenues des coups de communication pour les grandes compagnies aériennes ? On pourrait le croire vue la recrudescence des méga-contrats ces derniers temps. En effet, après Air India qui avait signé une lettre d'intention pour l'achat record de 470 avions chez Airbus et Boeing en février dernier, c'est au tour de Turkish Airlines de communiquer sur une méga-commande qui si elle se vérifie, serait la plus grande commande d'avions de l'histoire de l'aviation civile.

Une annonce à Istanbul et une annonce au Bourget ?

Jeudi dernier, le président de la compagnie turque, Ahmet Bolat a effectivement annoncé une commande future de 600 avions, portant sur 400 monocouloirs et 200 gros porteurs. Pour l'instant, ni Boeing ni Airbus n'ont commenté l'annonce. Une première partie de cette commande pourrait être officialisée lors de l'Assemblée Générale de l'IATA (Association internationale du Transport Aérien) qui se tiendra du 4 au 6 juin à Istanbul, et l'autre pourrait être rendue publique lors de la prochaine édition du salon aéronautique du Bourget, qui se tiendra du 19 au 25 janvier 2023. La première partie de l'annonce pourrait concerner la partie de la commande faite auprès de Boeing et la deuxième partie devrait concerner Airbus. Mais pour l'instant, rien n'est précisé sur la répartition qui sera faite entre l'avionneur européen et son concurrent américain.

Les grandes ambitions de Turkish Airlines

Si elle confirmée, la méga-commande devrait permettre à Turkish Airlines de faire passer sa flotte de 332 appareils aujourd'hui, à 813 avions à l'horizon 2030. L'objectif pour la compagnie turque qui veut clairement concurrencer les transporteurs du Golfe à partir de son hub d'Istanbul, a pour objectif d'atteindre un trafic de 170 millions de passagers en 2033, contre plus de 85 millions en 2023. Rappelons que le nouvel aéroport d'Istanbul qui a été inauguré le 29 octobre 2018 pourrait devenir à terme le plus grand aéroport du monde en termes de capacités, avec un objectif de 200 millions de passagers à l'horizon 2028. S'étendant sur une surface de 7 660 hectares, il dispose pour l'instant de cinq pistes (une piste de 3 060 mètres, deux pistes de 3 750 mètres, deux pistes de 4 100 mètres) et pourrait avoir une piste supplémentaire quand il fonctionnera à pleine capacité.