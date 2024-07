Turkish Airlines commande quatre Boeing 777F supplémentaires

Boeing 777F : quatre de plus pour Turkish Airlines

La compagnie aérienne commande ferme quatre Boeing 777F supplémentaires qui porteront sa flotte à douze exemplaires, une fois livrés. La date de la première livraison n'est pas précisée. Turkish Airlines indique que les appareils viendront servir ses projets de croissance sur le segment du fret. Le Boeing 777F peut prendre 102 tonnes sur une distance de 9 200 km.

Près de 360 Boeing 777F vendus

La commande de Turkish Airlines porte le nombre de Boeing 777F vendus à près de 360 unités depuis le lancement du programme. A fin juin 2024, Boeing avait encore 53 exemplaires à livrer. L'Amérique du Nord représente 32,6 % du total vendus grâce aux intégrateurs FedEx et DHL.

L'Asie ne représente que 26,6 % des ventes

Contrairement à des idées parfois reçues, l'Asie-Pacifique ne représente que 26,6 % du total des ventes et le Moyen-Orient encore moins, soit 15,3 % et l'Europe n'est pas très loin (13 %). Des équilibres qui peuvent néanmoins être partiellement remis en cause puisque les ventes du Boeing 777F compte 26 exemplaires ayant officiellement des clients non identifiés.