Turkish Airlines commande 220 Airbus A321neo et A350 de plus

220 Airbus A350 et A321neo de plus pour Turkish Airlines

Annoncée pour plus de 500 avions, la commande de Turkish Airlines porte sur 220 Airbus fermes se répartissant en 150 A321neo et 70 A350 dans ses trois versions. Soit 50 A350-900, 15 A350-1000 et cinq A350 Fret. Ce dernier cumule désormais 50 ventes auprès de neuf clients, indique Airbus. A fin novembre 2023, le constructeur affichait 39 ventes fermes. La commande de Turkish Airlines, précédée par celle de Cathay Pacific (six exemplaires), porte en effet le total à 50 avec un client toujours non identifié (quatre).

D'ores et déjà 72 Airbus à réceptionner

De son côté, l'A350-1000 accroche un nouveau client, ce qui met un peu de baume au coeur après les récents commentaires d'Emirates. A fin novembre 2023, l'A350-1000 en était à 212 ventes cumulées. Avant de passer cette nouvelle conséquente commande, Turkish Airlines avait d'ores et déjà 72 Airbus à réceptionner, soit 47 A321neo et 25 A350-900. Cela monte désormais à 292.

Airbus bien parti pour battre son record de 2013

Petit clin d'oeil, Airbus est bien parti pour battre son record de ventes établi en 2013. Cette année là, le constructeur européen avait enregistré 1619 ventes brutes et 1503 ventes nettes. Or à fin novembre 2023, Airbus en était déjà à 1512 ventes brutes et 1395 ventes nettes. Avec les commandes enregistrées sur décembre, 2023 s'annonce logiquement encore mieux que 2013.