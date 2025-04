Turkish Aerospace et Embraer explorent les possibilités de production de l'E2 en Turquie

Un protocole d'accord entre Turkish Aerospace et Embraer ...

C'est au salon LAAD Defense & Security 2025 que Turkish Aerospace et Embraer ont signé un protocole d'accord pour explorer une coopération industrielle potentielle. Embraer recherche activement de nouveaux fournisseurs et partenaires dans le monde entier pour répondre à la demande croissante de ses produits. Turkish Aerospace entend tirer parti de ses capacités stratégiques en matière de fabrication et d'assemblage de structures métalliques et composites, d'assemblage final de fuselages, de composants, de vols d'essai et de production, et de peinture.

...En vue d'un éventuel partenariat industriel global

L'accord décrit la phase de collaboration entre Embraer et Turkish Aerospace pour discuter d'un éventuel partenariat industriel global impliquant la recherche et le développement. Le protocole d'accord a été signé par Mustafa Gursoy, vice-président exécutif de Turkish Aerospace, et Francisco Gomes Neto, président-directeur général d'Embraer au salon LAAD Defence & Security 2025 à Rio de Janeiro, en présence de M. Geraldo Alckmin, vice-président et ministre brésilien du développement, de l'industrie, du commerce et des services, de M. Muhammet Kasım Gonullu, vice-ministre turc de l'industrie et de la technologie, et de M. Şuay Alpay, vice-président du conseil d'administration de Turkish Aerospace.

Expansion d'Embraer à l'échelle mondiale

« Ce mémorandum marque une étape importante pour l'industrie turque de la défense et de l'aérospatiale. Grâce à notre collaboration avec Embraer, nous souhaitons renforcer nos capacités technologiques et façonner l'avenir de l'aviation. En combinant nos forces, nous ne construisons pas seulement pour aujourd'hui, mais nous jetons également les bases de l'écosystème de l'aviation de demain », a déclaré Mehmet Demiroğlu, PDG de Turkish Aerospace. « Embraer se réjouit de ces opportunités significatives avec Turkish Aerospace. Son expertise en matière de fabrication et d'assemblage aérospatial correspond parfaitement à nos objectifs stratégiques. Ce protocole d'accord marque une étape importante dans l'exploration de solutions innovantes et dans l'expansion de notre empreinte mondiale », a déclaré Francisco Gomes Neto, président-directeur général d'Embraer.