Turbotech se prépare à révolutionner l'aviation légère

Turbotech, une pépite française

L'avenir de la motorisation dans le domaine de l'aviation générale et légère se conjuguera également avec les turbines de Turbotech, qui s'apprête à générer une véritable révolution dans le domaine de la motorisation. La pépite française, établie sur l'aéroport de Toussus-le-Noble, a reçu la visite, à l’occasion de la septième étape des rencontres territoriales de la décarbonation, Damien Cazé,directeur général de l’Aviation civile et Sandra Combet, secrétaire générale de l’Observatoire de l’aviation durable (OAD) le 18 février 2025.

Une famille de moteurs

La société française Turbotech développe une famille de motorisations basées sur des turbines à cycle régénératif. Ce principe de réutilisation des gaz d'échappement dans un échangeur thermique permet d'atteindre des performances énergétiques exceptionnelles, répondant ainsi aux défis environnementaux et opérationnels de l'aviation légère.

Une solution pour l'après Avgas

La turbine TP-R90, d'une discrétion remarquable en comparaison aux moteurs à pistons actuellement employés, apporte des avantages significatifs tels qu’une maintenance simplifiée avec des inspections espacées à 300 heures, une durée de vie prolongée Time Between Overhaul (TBO) de 3 000 heures (le double des moteurs actuels), un silence de fonctionnement comparable à un avion électrique, ainsi qu’une polyvalence exceptionnelle en matière de carburant (Jet A-1, carburants d’aviation durables, et développement en cours pour l'hydrogène).

ULM et désormais aviation légère à l'échelle internationale

Cette motorisation, silencieuse et économique, constitue une réponse inédite aux enjeux d'exploitation et aux problématiques environnementales de l'aviation légère, tant en France qu'à l'international. Après avoir fait ses preuves sur les ULM (aéronefs ultralégers motorisés), cette technologie s'apprête à conquérir le marché de l'aviation légère. Un partenariat stratégique entre la Fédération Française Aéronautique (FFA), Turbotech et Icarius Aerotechnics vise l'obtention d'un Supplemental Type Certificate (STC) pour le rétrofit des DR400. Ce projet, soutenu par le Fonds Vert - Territoires d'industrie en transition écologique, verra ses premiers vols à l’été 2025.

Le retrofit avec gains

Cette motorisation pour avion léger est une réponse attendue au besoin de l’aviation générale. Elle offre des solutions pour faire face à la disparition programmée de l’Avgas, un carburant indispensable aux moteurs à pistons d’ancienne génération, ainsi qu’au problème de disponibilité des pièces de moteur, tout en permettant de continuer à faire voler des cellules anciennes d’avion.

Partenaire du projet BeautHyFuel

Turbotech s'est également associé à Elixir Aircraft, Safran, Air Liquide et Daher au sein d’un projet de recherche appelé BeautHyFuel. Soutenu par la DGAC dans le cadre du Plan de Relance, il vise à définir et tester au sol une chaîne de propulsion hydrogène adaptée à l'aviation légère. Une première étape a été franchie en septembre 2024 avec la démonstration réussie d'une turbine à gaz aéronautique à hydrogène utilisant un cycle régénératif ultra-performant, alimentée depuis un réservoir d'hydrogène liquide. Air & Cosmos aura l'occasion dans le prochain numéro de détailler cette rencontre avec les membres de l'équipe Turbotech et leur vision pour l'avenir de l'aviation légère.