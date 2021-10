Turboréacteur PD-8 : le générateur de gaz validé par Rostec

A destination du Sukhoi SuperJet

Rostec United Engine Corporation a terminé avec succès les essais du deuxième prototype générateur de gaz, le "cœur" du moteur PD-8 conçu pour le SSJ nouvelle version. Les tests ont confirmé le bon fonctionnement des composants, les paramètres de température et de pression requis et la conformité aux normes environnementales. La prochaine étape du projet est prévue pour le début de l'année prochaine et consistera en des essais au banc du premier prototype de moteur.

Deux générateur de gaz testés...

Le générateur de gaz se compose d'un compresseur haute pression, d'une chambre de combustion et d'une turbine haute pression qui entraîne le système de propulsion. Pendant les essais préliminaires, le fonctionnement conjoint des ensembles du cœur du moteur a été évalué au banc d'essai, en mesurant la température et la pression, ainsi que l'émission de substances nocives sous forme de gaz, d'imbrûlés éventuels et de fumées. "Les résultats ont confirmé la justesse des solutions utilisées dans la section chaude du système de propulsion", a commenté Rostec. "Le développement du PD-8 est effectué par la méthode de développement parallèle de la section chaude du moteur et du compresseur, ce qui permet de réaliser le projet en moins de temps. La société d'État Rostec a déjà terminé les essais du deuxième prototype de générateur de gaz, qui ont été couronnés de succès et ont confirmé l'adéquation de la technologie utilisée. Désormais, la phase d'assemblage des prototypes PD-8 a commencé, les essais au banc étant prévus pour le début de 2022", a déclaré le premier directeur général adjoint de Rostec, Vladimir Artyakov.

...En parallèle à l'assemblage des prototypes PD-8

Les essais des générateurs de gaz se poursuivront parallèlement à l'assemblage des prototypes PD-8. "La confirmation des solutions de conception au stade des essais du générateur de gaz est importante pour l'ensemble du déroulement des travaux de certification du moteur PD-8. Il est prévu de tester le générateur de gaz sur le banc d'essai en altitude de l'Institut central des moteurs d'aviation dans des conditions proches du fonctionnement réel. Dans le même temps, le compresseur sera testé en tant que partie d'une unité autonome au CIAM pour l'examen et la confirmation des caractéristiques inhérentes", a déclaré Youri Shmotine, directeur général adjoint - concepteur en chef d'UEC (United Engine Corporation).

Un certificat de type prévu pour 2023

À ce jour, la phase de conception technique du système de propulsion est terminée, les documents de conception ont été publiés et les prototypes du moteur sont en cours de fabrication. L'obtention d'un certificat de type pour le PD-8 est prévue pour 2023 et se base sur l'expérience acquise dans le cadre du projet de moteur PD-14.