TUI choisit l'Embraer E195-E2

TUI, l'un des principaux groupes touristiques mondiaux, prendra livraison de trois E195-E2 d'AerCap en location longue durée. Les appareils, issus de la flotte existante d'AerCap et équipés de moteurs Pratt & ;Whitney GTF, seront livrés dans une configuration confortable de 136 sièges, en classe unique, au cours du premier semestre 2023.

"Nous sommes ravis d'ajouter l'E195-E2 à notre flotte belge. Opérant sur des liaisons court et moyen-courriers, ce nouvel avion est le plus efficace du marché. Il consomme moins de carburant, a une plus grande autonomie, tout en étant 50% plus silencieux et en émettant jusqu'à un tiers de dioxyde de carbone en moins. Les avions opéreront principalement à partir d'Anvers, d'où ils voleront vers des aéroports plus éloignés, ce qui nous permettra de nous développer vers de nouvelles destinations de vacances à partir du nord de la Belgique ", a déclaré Marco Ciomperlik, Chief Airline Officer, TUI Group.

" La sélection de l'E195-E2 est une étape importante pour rendre la flotte de TUI encore plus efficace dans le cadre de nos objectifs de durabilité. En collaboration avec AerCap, Embraer et Pratt & Whitney, nous avons convenu d'une offre attrayante qui permet à TUI d'offrir aux voyageurs des aéroports régionaux de Belgique un départ en vacances encore meilleur ", a ajouté Tom Chandler, directeur général de la gestion de la flotte et des actifs, TUI Group. " Nous sommes très heureux d'annoncer le placement en location de trois E195-E2 auprès de TUI. AerCap travaille depuis longtemps avec TUI et nous sommes ravis de faire partie du plan de renouvellement de leur flotte ", a déclaré Peter Anderson, directeur commercial d'AerCap. " Les E195-E2 sont l'avion idéal pour soutenir les opérations de TUI avec une plus grande polyvalence et une meilleure efficacité, leur permettant ainsi de respecter leurs engagements en matière de durabilité. Nous souhaitons à TUI beaucoup de succès avec les E2-Jets, et nous sommes impatients de travailler avec eux au fur et à mesure que ces avions livrent leurs résultats."

Martyn Holmes, Chief Commercial Officer, Embraer Commercial Aviation, a ajouté : " Nous souhaitons la bienvenue à TUI, déjà exploitants de l'E190 de première génération, dans la famille des opérateurs E2. L'économie du E195-E2 combinée à son confort, est un gain pour TUI - permettant à l'opérateur d'augmenter sa capacité et de ravir ses clients, tout en réduisant les coûts de carburant et les émissions. Nous sommes heureux de poursuivre notre longue relation avec TUI et remercions AerCap pour son partenariat."