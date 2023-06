Trois sujets spatiaux mis en avant par l’ONERA

Le Bourget 2023 : Gullhyver, le futur monocouloir vu par l'ONERA

L'ONERA a dévoilé son projet d'avion monocouloir du futur, Gullhyver, qui comporte un fuselage non circulaire, une voilure de fort allongement haubanée et une motorisation avec soufflante non carénée ayant recours à l'hydrogène.