Trois questions à Pierre Bertrand, chef du développement chez LoftOrbital

1) Prévoyez-vous de procéder à de nouvelles embauches en 2020 ?

Nous prévoyons d’embaucher une trentaine de personnes pour les deux prochaines années. La première salve de recrutement s’articulera autour de deux thématiques : la partie développement (architecte IT, développeur opérationnel, front-développeur…) et les systèmes embarqués (ingénieur logiciel embarqué, électronique, système…).

Le rythme de ces recrutements passera d’une personne par corps de métier, à deux voire trois personnes selon les besoins et les postes disponibles.

2) Ces postes sont-ils réservés à des ingénieurs expérimentés ?

Non, nous recrutons essentiellement des développeurs plutôt que des ingénieurs.

Nous n’appliquons pas de politique d’embauche selon la formation des candidats ni en fonction du secteur d’activité dans lequel ils ont évolué.

En revanche, nos besoins spécifiques nous poussent à nous tourner vers des profils confirmés et qui ont entre trois et dix ans d’expérience.

La connaissance du domaine spatial est aussi un plus pour nos critères de sélection, notamment pour des postes attachés directement aux systèmes embarqués.



3) Quels moyens utilisez-vous pour procéder à vos recrutements ?

Aujourd’hui, nous utilisons principalement nos réseaux professionnels pour procéder à des embauches. Nous faisons également appel à des cabinets de recrutement pour procéder aux embauches les plus spécifiques.

Néanmoins, nous nous tournons de plus en plus vers des plateformes digitales de recrutement comme LinkedIn, Talentéo ou Air&Jobs où nous pouvons publier nos offres et contacter les candidats directement.