Trois nouveaux distributeurs pour Aura Aero

Des accords pour les deux familles d'avions d'Aura Aero

C'est au salon Aero Friedrichshafen, qui se tient en Allemagne du 9 au 12 avril que le constructeur aéronautique toulousain Aura Aero a annoncé des accords avec trois nouveaux distributeurs européens pour ses deux familles d’avions. En ajoutant à son réseau de distribution ces acteurs reconnus sur le marché de l’aviation générale, l'avionneur va pouvoir ainsi élargir son champ d’action concernant la famille Integral (R, S et E), son biplace de formation à capacité voltige, mais également ERA, son avion régional hybride-électrique, en configuration VIP corporate.

Trois distributeurs pour l'Europe

Ces trois distributeurs sont respectivement European Aircraft Sales, situé au Danemark, couvrant la Scandinavie (Danemark, Norvège, Suède, Finlande), les Pays-Bas et les pays baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) et qui travaille avec des fabricants dans l’aviation légère et l’aviation d’affaires depuis plus de 30 ans, mais aussi dans la vente d’avions neufs et d’occasion. S'ajoute JB Investments Ltd, situé en Pologne. Fondé en 1992, JB Investments est le plus ancien distributeur d’aéronefs et fournisseur de services pour avions et hélicoptères en Pologne. La société représente de nombreux fabricants d’avions et hélicoptères renommés, pour une clientèle d’entreprises et de particuliers. Enfin B&C SRL, situé en Italie. B&C accompagne ses clients, à la fois particuliers et entreprises, en Italie, à Malte, en Albanie, au Vatican et à Saint-Marin depuis 2013, pour l’achat de leurs appareils, leur offrant une gamme de services sur-mesure de haut niveau.