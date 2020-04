Trois nouveaux contrats pour SpaceX

Mission vers la ceinture d’astéroïdes

Le premier contrat, annoncé le 28 février, concerne l’envoi de la sonde interplanétaire Psyche de la Nasa vers l’astéroïde du même nom, Psyché, l'un les plus massifs de notre système solaire, car probablement composé d'un alliage de fer et de nickel, entre Mars et Jupiter.

Le lancement sera effectué en juillet 2022 à l’aide d’un Falcon Heavy, pour une rencontre quatre ans plus tard.

Deux autres charges utiles secondaires pourraient également être embarquées : EscaPADE (Escape & Plasma Acceleration and Dynamics Explorers), dédiée à des mesures de l’atmosphère martienne, et Janus, pour l’observation des astéroïdes binaires que Psyche croisera sur sa route.

Cargos pour la Lunar Gateway

Le second accord, dévoilé le 27 mars, s’inscrit dans le nouveau programme Gateway Logistics Services de la Nasa, une série de vols logistiques sans équipage vers la station Lunar Gateway.

SpaceX devient le premier partenaire commercial retenu pour livrer cargaisons et expériences vers l’orbite lunaire.

Le vaisseau-cargo Dragon XL, évolution du Dragon existant, sera optimisé pour transporter plus de 5 t de fret, et lancé à l’aide du Falcon Heavy.

Second satellite pour Intelsat

Enfin, le 17 mars, l’opérateur américain de télécommunications spatiales Intelsat a choisi le Falcon 9 pour lancer son futur satellite Intelsat 40e.

Après Intelsat 35e (mis à poste en juillet 2017), c’est le second satellite Intelsat remporté par SpaceX.

Prévu pour 2022, il hébergera un spectromètre de la Nasa, Tempo (Tropospheric Emissions: Monitoring of Pollution), chargé de détecter les polluants en mesurant la lumière réfléchie du Soleil (dans le visible et l’ultra-violet), et diffusée depuis la surface et l'atmosphère de la Terre.

Point d’étape

Cette semaine dans le n°2682 d’Air & Cosmos, un article de cinq pages fait le point sur l’ensemble des activités de SpaceX, de la poursuite du déploiement de la constellation Starlink aux préparatifs du premier vol habité de la capsule Crew Dragon, en passant par la cinquième utilisation d’affilée d’un premier étage en vingt mois, ou l’avancée du prototype de superlanceur Starhip.

Archives

Enfin, retrouvez l’article que nous avions consacré au Falcon Heavy à l’occasion de son vol inaugural en février 2018 dans Les dossiers d’Air & Cosmos.