Trois Hawkeye supplémentaires pour la France

Surveillance aérienne.

La DSCA (agence américaine chargée de la coopération en matière de défense et de sécurité) a annoncé le 6 juillet le feu vert du département d'Etat pour la vente d'Hawkeye à la France. Cette FMS, qui doit désormais passer devant le Congrès américain, porte ainsi sur trois avions E-2D et représente un montant de 2 Md$. L'accord comprend également un volet soutien.



Marine nationale.

La publication de la DSCA indique par ailleurs que ces trois avions Hawkeye, produits par Northrop Grumman, permettront de renforcer les moyens de surveillance aérienne de la marine Nationale et donc plus précisément l'aéronavale. L'intégration de ces appareils se fera sans difficulté, la France opérant d'ores et déjà des E-2C.