Trois H145 supplémentaires pour les gardes-frontières lituaniens

Trois H145 cinq pales pour les gardes-frontières lituaniens

Airbus Helicopters et le Service national lituanien des gardes-frontières ont annoncé la signature d'un contrat portant sur trois hélicoptères multimissions H145 à cinq pales lors du salon European Rotors 2023, ce qui permettra d'étoffer la flotte du service. Ces trois H145 supplémentaires portent à onze le nombre total d'hélicoptères Airbus en service auprès du gouvernement lituanien. Les hélicoptères seront utilisés pour un large éventail de missions, notamment la recherche et le sauvetage, les secours en cas de catastrophe et l'évacuation sanitaire, les patrouilles frontalières, la lutte contre les incendies, le transport d'organes de donneurs et le déploiement opérationnel des forces spéciales lituaniennes.

Cinq pales, une charge utile de 150 kg supplémentaires

"Nous allouons des ressources importantes pour doter notre service national de garde-frontières d'équipements de pointe tels que les hélicoptères H145 multi-missions", a déclaré Agné Bilotaité, ministre lituanienne de l'intérieur. "Financés en partie par le budget national et également grâce à des fonds européens, les H145 renforceront les capacités de renseignement et d'intervention de nos gardes-frontières et contribueront à la sécurité de la Lituanie", a-t-elle ajouté. Plus de 200 hélicoptères de la famille H145 sont déployés dans le monde entier dans le cadre de missions de services publics et de maintien de l'ordre. La nouvelle version du H145, best-seller d'Airbus, ajoute un nouveau rotor innovant à cinq pales au H145 multi-missions, augmentant ainsi la charge utile de l'hélicoptère de 150 kg. La simplicité du nouveau rotor principal sans palier facilitera également les opérations de maintenance, améliorant encore la facilité d'entretien et la fiabilité du H145, tout en améliorant le confort des passagers et de l'équipage.

Plus de 1 650 machines en service

Au total, plus de 1 650 hélicoptères de la famille H145 sont en service, totalisant plus de 7,5 millions d'heures de vol. Propulsé par deux moteurs Safran Arriel 2E, le H145 est équipé d'un système de régulation numérique à pleine autorité (FADEC) et de la suite avionique numérique Helionix. Cette dernière comprend un pilote automatique 4 axes qui permet d'accroître la sécurité et réduit la charge de travail du pilote.