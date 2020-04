Trois conférences en ligne sur le spatial russe

Le Centre de la Russie pour la science et la culture à Paris organise trois conférences les 9, 16 et 17 avril, avec le soutien d’Air & Cosmos et de la Société Astronomique de France.

Un cosmonaute en direct de la Cité des étoiles Le cosmonaute russe Andreï Borissenko (deux séjours sur la Station spatiale internationale, en 2011 et 2016) donnera une conférence jeudi 9 avril à 18 heures. Conférence en russe (pas de traduction simultanée). Inscription préalable indispensable sur https://crsc.fr/event/t-l-conf-rence-avec-le-pilote-cosmonaute-andre-borissenko/ Gros plan sur Spektr R Dr. Youri Kovalev, astrophysicien de l’Institut de physique Lebedev et l’Institut de physique et technologie de Moscou, était au départ attendu pour une rencontre organisée ce 8 avril au siège du Cnes à Paris avec Air & Cosmos et la Société Astronomique de France. Le 16 avril à 18 heures, il présentera le radiotélescope spatial russe Spektr R (RadioAstron). Conférence en anglais (pas de traduction simultanée). Inscription préalable indispensable sur https://zoom.us/webinar/register/WN_5iDsEXcaSBucP_h7AS2JPg Confinement dans l’espace et sur Terre Dr. Anna Yousoupova, médecin à l’Institut des problèmes médico-biologiques de l’Académie des sciences de Russie (IMBP), parlera le 17 avril à 16 heures desapproches psychologiques liées à l’isolement des personnes, que ce soit dans l’espace, dans des stations scientifiques isolées ou... dans un appartement lors du confinement. Conférence en français. Inscription préalable indispensable sur https://zoom.us/webinar/register/WN_X7EpUOkNRHCCqmzmWtDbXw