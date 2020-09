Trois A330 supplémentaires pour l'Armée de l'air

Plan de relance.

Annoncé dans le cadre du plan de relance, la DGA a passé commande pour trois A330 MRTT, le 25 août dernier, auprès d'Airbus. Contrat estimé à 200 millions d'euros, il vise ainsi à convertir les trois appareils en ravitailleurs. Les livraisons débuteront en fin d'année, période au cours de laquelle l'Armée de l'air réceptionnera alors les deux premiers appareils, et s'étaleront jusqu'en 2022, pour le dernier MRTT.



Flotte de ravitailleurs.

Outre un soutien à l'industrie aéronautique française, ce contrat permet de poursuivre la modernisation du parc de ravitailleurs de l'Armée de l'air. Le Phénix, qualifié de Game Changer dans les rangs de l'armée française, participe à de nombreuses missions et fait ainsi partie du triptyque de la dissuasion nucléaire. La commande de trois appareils, qui viendront s'ajouter aux douze d'ores et déjà acquis, permet ainsi de se conformer « à l'objectif final inscrit dans la loi de programmation militaire », détaille le Ministère des Armées. Ces ravitailleurs viendront ainsi moderniser la flotte française, remplacer les A340 et A310 et par la même « simplifier à terme la gestion de la flotte de ces aéronefs militaires stratégiques sur la base du modèle unique du MRTT Phénix », ajoute le MinArm.



BITD.

Outre la commande de ces trois A330 MRTT, le Ministère des Armées entend attribuer des contrats d'une valeur totale de 600 millions d'euros à l'industrie aéronautique, ce qui passera notamment par la commande d'hélicoptères et de drones. Une somme à laquelle il convient d'ajouter « 230 millions d'euros pour l'acquisition d'hélicoptères au profit de la protection civile et la gendarmerie nationale », détaille la DGA.