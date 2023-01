Tribune libre : YEESS, une volonté d’agir aujourd’hui et maintenant pour l’Europe spatiale de demain

En marge de la 15e Conférence européenne du spatial, tenue les 24 et 25 janvier à Bruxelles, Nicolas Capet, PDG d’Anywaves et vice-président de YEESS, présente les ambitions et objectifs de l’association qu’il vice préside depuis 2021.

Une association à but non lucratif pour favoriser le développement et la compétitivité du spatial européen YEESS, le syndicat des jeunes entreprises européennes du spatial, est né d’une volonté forte portée par six jeunes acteurs du secteur : participer activement à la compétitivité du spatial européen. Fondé en 2021 par