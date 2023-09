Très bon bilan corse cet été pour Volotea

Très bel été corse pour Volotea. La compagnie aérienne low cost espagnole a proposé cet été (de juin à août) près de 450 000 sièges (+16% par rapport à 2019) entre la France et l'île de Beauté au travers de plus de 2 700 vols. Volotea a enregistré sur la période un taux de remplissage de 95% sur ces vols. Volotea exploite des vols de et vers les villes d’Ajaccio, Bastia, Figari et Calvi vers de nombreuses villes de province comme Bordeaux, Brest, Caen, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Strasbourg et Toulouse et compte ouvrir prochainement une base sur l’île.

Quatre destinations insulaires

A Ajaccio, Volotea a proposé plus de 177 000 sièges cet été avec un taux d'occupation de 96% sur les neuf destinations qu'elle propose (Bordeaux, Brest, Caen, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Strasbourg et Toulouse). Depuis le début de l'année 2023, Volotea a proposé plus de 337 000 sièges de et vers Ajaccio et a transporté sur ses lignes un total de 2,9 millions de passagers depuis 2012. A Bastia, un total de près de 128 000 sièges ont été proposés, avec un taux de remplissage moyen de 95% vers les neuf mêmes villes de province française. La ville a bénéficié de plus de 258 000 sièges depuis le début de l'année et depuis 2012, Volotea y a transporté plus de 2 millions de passagers. A Figari, Volotea a proposé cet été plus de 122 000 sièges cet été, avec un taux de remplissage de 95% sur les huit proposées (les mêmes qu'Ajaccio et Bastia, sauf Montpellier). Depuis le début de l'année, Volotea y a proposé un total de 237 000 sièges et y a transporté depuis 2014, un total de près de 1,3 million de passagers. Enfin, à Calvi, Volotea a proposé à Calvi un total de 21 000 sièges avec un taux de remplissage de 91% vers trois destinations françaises (Bordeaux, Lille, Nantes). Présente depuis 2014 à Calvi, Volotea y déjà transporté plus de 77 000 passagers.

Une prochaine base ouverte sur l'île de Beauté ?

Volotea pense à présent à ouvrir une base pour ses avions sur l'île de Beauté. “Nous nous réjouissons des bonnes performances de notre activité estivale en Corse et je remercie les équipes de Volotea pour leur engagement et leur sens du service client. Ces résultats témoignent de notre engagement dans la croissance sociale et économique de l'île, et notre volonté de jouer un rôle dans la création d’emplois locaux. Nous avons considérablement amélioré la connectivité de la Corse, au travers de 29 routes, dont 16 exclusives, en offrant un service de qualité et de bonnes performances opérationnelles. Notre candidature à la DSP est une nouvelle étape dans notre engagement en faveur de la Corse. Nous proposons une offre qui est à la fois compétitive et attractive, ce qui nous permettra de répondre aux besoins des insulaires", précise Carlos Muñoz, PDG et fondateur de Volotea.