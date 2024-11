Transport XXL pour le premier étage du New Glenn

Un calendrier toujours incertain

Le New Glenn, le lanceur géant de Blue Origin, volera-t-il (enfin) cette année ?

Rien n’est moins sûr et certains parlent d’un nouveau glissement de calendrier, avec des difficultés techniques qui pourraient reporter le vol inaugural début 2025 – loin de la date du 13 octobre qui était annoncée à la fin du mois d’août… et bien plus loin encore de 2020, qui était l’objectif fixé quatre ans plus tôt quand le développement du lanceur (démarré en 2013) a été officiellement annoncé.

Pour l’heure en tout cas, Blue Origin ne communique plus de date officielle pour le premier vol de son mastodonte de 98 mètres de haut et de 1 815 tonnes, capable de placer 45 tonnes sur orbite basse.

Mise à feu du second étage

Mais les équipes de Jeff Bezos ne chôment pas pour autant, à l’image des récents événements intervenus en Floride.

Tout d’abord, le 23 septembre dernier, Blue Origin a réussi une mise à feu statique du second étage du New Glenn (GS2), installé sur le pas de tir LC-36 de la base militaire de Cape Canaveral avec ses deux moteurs BE-3 à oxygène et hydrogène liquides.

L’essai a duré 15 secondes.

Prochains essais sur le premier étage

Un nouveau jalon doit prochainement être franchi sur le même pas de tir, avec des essais sur le premier étage du lanceur (GS1), équipé de ses sept moteurs BE-4 à oxygène et méthane liquides : une « répétition générale humide » (WDR – Wet Dress Rehearsal) destinée à valider la séquence de remplissage complet du lanceur et à tester l’ensemble des systèmes au sol, puis une mise à feu statique.

Convoi exceptionnel

Pour acheminer jusqu’au pas de tir le GS1 (qui mesure 57,5 mètres de long pour un diamètre de 7 mètres), Blue Origin a utilisé le 30 octobre un imposant transporteur composé de deux remorques reliées par des berceaux, baptisé GERT (Giant Enormous Rocket Truck – Camion-fusée géant et énorme).

L’engin, qui s’étire sur environ 94,5 mètres (une longueur proche de celle d’un terrain de football), compte 22 essieux et 176 roues.

Il est tracté par un transporteur de char Oshkosh M1070 de l’US Army.

Si d’un point de vue strictement géographique 14 kilomètres séparent l’usine d’assemblage de Blue Origin, sur Merritt Island, de la base de Cape Canaveral, les dimensions du convoi exceptionnel ont imposé un itinéraire de 37 kilomètres, qui ont été parcourus en plusieurs heures malgré les 550 chevaux du tracteur.

Double objectif

Le premier exemplaire du New Glenn (NG-1) aura pour mission de placer sur orbite basse un démonstrateur de véhicule de transfert pour satellites Blue Ring de Blue Origin (dévoilé en mars dernier à Washington lors de la conférence Satellite 2024).

A l’issue de son vol, le premier étage du lanceur (prévu pour être utilisé à 25 reprises, a minima) devra revenir se poser en douceur au large des côtes de Floride sur une barge autonome, baptisée Jacklyn en hommage à la mère de Jeff Bezos.

L’étage s’appelle « So You’re Telling Me There’s a Chance » (Alors tu me dis qu'il y a une chance), faisant allusion à la difficulté de réussir du premier coup une telle manœuvre...