Transport aérien : pas de répit en Asie-Pacifique

Compagnies aériennes AAPA : - 81 % sur 11 mois de 2020

L'Asie-Pacifique a représenté près de 26 % des livraisons totales d'Airbus en 2020, et c'est tant mieux pour le constructeur européen, mais la région est encore très loin d'être sortie de la crise créée par la pandémie de covid-19. Les résultats de trafic international des membres de l'Association des compagnies aériennes d'Asie-Pacifique (AAPA) en sont l'illustration. Certes, l'AAPA ne regroupe pas tous les transporteurs de cette partie du monde mais ses statistiques de trafic s'appuient sur les données fournies par 40 compagnies aériennes d'Asie-Pacifique. Et les statistiques ne laissent pas la place au doute : le trafic international de passagers accuse un chute de près de 81 % sur les onze premiers mois de 2020 par rapport à la même période de 2019.

De 350 à 68 millions de passagers

En clair, le nombre de passagers transportés est passé de 350 à 68 millions de passagers, d'une année sur l'autre. Calculé en RPK (passagers-kilomètres transportés), l'effondrement du trafic international est de 79 % sur la période considérée face à une capacité qui a été diminuée de 73 %. Le mois de novembre 2020 n'a en effet apporté aucun élément de reprise rapide puisque le nombre de passagers transportés a quasiment disparu, soit 1,4 million contre 30,8 millions pour le mois de novembre 2019. Pas la peine de s'appesantir sur les autres données, la précédente est d'ores et déjà suffisamment déprimante, même si le trafic de fret s'est mieux porté avec un recul de seulement 16,4 % d'une année sur l'autre.

107 Airbus livrés à la Chine

Les compagnies aériennes chinoises, en incluant celles de Hong Kong, ont réceptionné pas moins de 107 Airbus en 2020, soit directement, soit par l'intermédiaire des loueurs AerCap, Avolon, Gecas, BOC Aviation ou encore CDB Leasing, SMBC, Aviation Capital Group et ICBC. Le plus actif sur le marché chinois a été AerCap avec une quinzaine d'appareils placés tandis que de "jeunes acteurs" du transport aérien comme Spring Airlines, Loong Airlines et Juneyao Airlines auront réceptionné un total de 26 Airbus, avions en location compris.