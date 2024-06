Transport aérien : le président de Corsair à la matinale du CEPS

Rendez-vous avec le président de Corsair le 9 juillet prochain

Dans le cadre de l'une de ses matinales, le CEPS pour Centre d'Etude et de Prospective Stratégique organise, le 9 juillet prochain, une rencontre avec le président de Corsair International, Pascal de Izaguirre, autour du thème suivant : « Les recettes pour transformer une compagnie pour la rendre plus compétitive et plus rentable ? ». Un rendez-vous de 8 h 45 à 10 h 15.

Trois questions abordées

Les trois questions abordées seront les suivantes :

1) Quels sont les grands obstacles à relever ?

2) Est-il possible et concevable que l’Etat puisse devenir un partenaire en assouplissant ses logiques de réglementation et de taxation ?

3) Quels nouveaux rapports établir entre les constructeurs, les maintenanciers etc. ?

Le lien pour s'inscrire

Le lien qui permet de s’inscrire à la matinale (en Zoom, visio) est le suivant : https://oandb.typeform.com/to/EBuJhbN2?utm_source=xxxxx&typeform-source=www.google.com