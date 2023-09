Transport aérien : Air Belgium arrête son activité passagers

Recentrage sur le fret et l'ACMI

La compagnie aérienne Air Belgium vient d'annoncer l'arrêt son activité passagers, "chroniquement non rentable". Le transporteur se recentrera désormais exclusivement sur le fret et l'ACMI (l'affrètement d'avions et d'équipages pour d'autres compagnies aériennes). Cette décision est la conséquence de la procédure de réorganisation judiciaire par accord amiable introduite devant le tribunal, afin de faire face à sa dette et de renouer avec la rentabilité. Le tribunal examinera la demande dans les jours à venir.

Deux Airbus A330neo flambants neufs

Pour dynamiser son activité passagers en propre, Air Belgium avait pris en location deux Airbus A330neo, dans la version A330-900, aménagés pour accueillir 286 passagers répartis en trois classes : 30 sièges-couchettes en classe Affaires, 21 sièges en classe Premium et 235 en classe Economique. Les avions bénéficiaient des améliorations la cabine Airbus Airspace avec éclairage et rangements améliorés, wifi, systèmes de divertissements,.... Les appareils retourneront chez le loueur.

Les crises successives ont fragilisé Air Belgium

La pandémie de Covid, la guerre en Ukraine et leurs effets inflationnistes ont fragilisé Air Belgium qui compte bien sur le fret et l'ACMI pour continuer. La compagnie aérienne indique d'ailleurs que "les employés liés à l'activité passagers restent actifs durant la procédure "et au-delà". La direction veut les réaffecter graduellement aux autres activités.