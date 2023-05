Transavia s'envole vers l'Afrique de l'Ouest

La compagnie aérienne low-cost Transavia, qui fait partie du groupe Air France-KLM, a inauguré sa liaison entre Marseille-Provence et Dakar-Blaise Diagne au Sénégal. Pendant la haute saison d'été, Transavia proposera deux vols hebdomadaires entre ces deux villes. Le premier vol vers la capitale sénégalaise a été opéré le mercredi 3 mai 2023 à bord d'un Boeing 737-800 de 189 sièges. Jusqu'au mois de juillet 2023, un vol sera proposé chaque mercredi vers Dakar. À partir de juillet 2023, deux rotations hebdomadaires seront proposées, avec des vols lundi et vendredi à 11h30 (arrivée à 15h15) et des retours de Dakar à 16h05 (arrivée à 23h20).

Plusieurs vols directs depuis Marseille

Transavia, la compagnie aérienne low-cost d'Air France, offre des vols directs vers plusieurs destinations à partir de l'aéroport de Marseille-Provence, notamment Brest, Erevan, Monastir, Beyrouth, Marrakech, Nantes et Tunis. La création de cette nouvelle liaison entre Marseille et Dakar a été motivée par la demande croissante sur le marché sénégalais. La concurrence entre Transavia et Air Sénégal se poursuit sur cette route, qui vient s'ajouter à celles déjà proposées au départ de Paris-Orly et Lyon-Saint Exupéry. La compagnie prévoit également d'ajouter Bordeaux-Mérignac et Toulouse-Blagnac à sa liste de destinations pour la saison hivernale 2023.