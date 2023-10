Transavia prendra la relève d'Air France sur Nice, Toulouse et Marseille au départ de Paris/Orly

Partage du travail entre Air France et Transavia

Le partage du travail entre Air France et sa filiale Transavia vient de franchir une nouvelle étape et cette fois qui porte sur les trois grandes liaisons intérieures qui relient l'aéroport de Paris/Orly à Nice, Marseille et Toulouse. A compter de l'été 2026, Transavia succèdera ou prendra la relève d'Air France sur ces trois grandes lignes que l'on surnommait à une époque les "diagonales". Une exception : les lignes qui relient la Corse dans le cadre de la délégation de service public. Dans le même temps, Air France renforcera les fréquences des liaisons actuelles entre Paris/Charles de Gaulle et Nice, Marseille et Toulouse, faisant jouer à plein l'effet hub à la fois sur les lignes internationales et les lignes desservant les régions et territoires d’Outre-mer (Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Saint-Denis de La Réunion).

Un marché intérieur qui a évolué entre 2019 et 2023

Cette démarche est la conséquence de l'évolution du marché intérieur. "Le développement de la visioconférence, la réduction des déplacements professionnels sur le domestique et le report vers le train (sous l’effet conjugué des recommandations de sobriété et des politiques RSE des entreprises) conduisent à une chute structurelle de la demande sur le réseau domestique point-à-point d’Air France. Entre 2019 et 2023, le trafic sur les liaisons domestiques au départ d’Orly a baissé de 40%, et même de 60% pour les allers-retours journée", souligne Air France qui voit des avantages au partage du travail avec Transavia : "une optimisation de l’utilisation des moyens de chaque compagnie, une plus grande lisibilité de l’offre pour les clients, et l’amélioration de la compétitivité d’Air France".

Des personnels Air France à convaincre

Reste maintenant à convaincre les personnels d'Air France concernés et négocier avec les organisations syndicales représentatives "les dispositifs permettant d’accompagner au mieux l’ensemble des salariés concernés par cette évolution". "S’agissant des salariés basés en province, et compte tenu du redéploiement d’une partie de fréquences aujourd’hui assurées au départ de Paris-Orly vers Paris-Charles de Gaulle, l’impact de cette évolution sur l’emploi sur les escales de Toulouse, Marseille et Nice serait limité, et géré uniquement sur la base de mobilités ou de départs volontaires. Les bases des personnels navigants sur ces escales seraient maintenues", estime Air France qui indique que pour "les salariés basés à Paris-Orly, les forts besoins en ressources à Paris-Charles de Gaulle identifiés à horizon 2026 permettraient de garantir à chacun un emploi équivalent sur le site de Roissy. Toutes les solutions de mobilité sur la plateforme de Paris-Orly seraient préalablement recherchées".