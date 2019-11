Transavia ouvre une quatrième base française à Montpellier

Et de quatre. A compter du printemps 2020, la filiale low cost du groupe Air France-KLM, Transavia France, ouvrira une quatrième base française à Montpellier, après Orly, Lyon et Nantes. A cette date, Transavia France sera la seule compagnie low cost à posséder une base à Montpellier. La compagnie va baser deux avions et va y ouvrir une vingtaine de destinations susceptibles d'intéresser les plus de 2 millions d'habitants résidant à moins de 60 minutes de l'aéroport.

"Nous sommes très heureux d'annoncer l'ouverture de notre 4eme base à Montpellier. L'offre low cost est encore peu développée au départ de cet aéroport alors que la demande des voyageurs est forte", explique Nathalie Stubler, présidente directrice générale, de Transavia France. "Nous allons offrir de belles destinations dont de nombreuses ne sont pas encore desservies en direct. Pour Transavia France, cette annonce constitue une étape importante dans le développement de notre compagnie avec la création de notre première base dans le sud de la France."

Transavia France a transporté 7 millions de passagers en 2018, en croissance de 20%. Elle est aujourd'hui la première compagnie low cost au départ d'Orly et la deuxième au départ de Paris (Beauvais, Roissy, Orly).